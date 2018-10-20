Какой день! Сакен Аймурзаев

20.10.2018, 22:15

Такой редкий поступок. Парадоксальный по-христиански.

Какой день! Синод УПЦ КП решил изменить титул Филарета. Теперь в отношениях с другими церквями он может называться «Блаженнейший Архиепископ Митрополит Киевский и всея Руси Украины». Это, конечно, шаг смирения Филарета. С 1995 года он был патриархом. Добровольное понижение (пусть даже это просто титул) такой редкий поступок. Парадоксальный по-христиански. При этом внутри УПЦ КП Филарет будет патриархом! Эта двойственность уже существует в Украине. Глава греко-католиков Святослав в Риме и остальной Католической церкви имеет титул Великого Архиепископа Киево-Галицкого. Внутри УГКЦ блаженнейший Святослав конечно Патриарх. Так что красиво, важный шаг УПЦ КП. Ждем остальных?

Сакен Аймурзаев, «Фейсбук»