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Какой день!

  • Сакен Аймурзаев
  • 20.10.2018, 22:15

Такой редкий поступок. Парадоксальный по-христиански.  

Какой день! Синод УПЦ КП решил изменить титул Филарета. Теперь в отношениях с другими церквями он может называться «Блаженнейший Архиепископ Митрополит Киевский и всея Руси Украины». Это, конечно, шаг смирения Филарета. С 1995 года он был патриархом. Добровольное понижение (пусть даже это просто титул) такой редкий поступок. Парадоксальный по-христиански.   При этом внутри УПЦ КП Филарет будет патриархом! Эта двойственность уже существует в Украине. Глава греко-католиков Святослав в Риме и остальной Католической церкви имеет титул Великого Архиепископа Киево-Галицкого. Внутри УГКЦ блаженнейший Святослав конечно Патриарх.   Так что красиво, важный шаг УПЦ КП.   Ждем остальных?

Сакен Аймурзаев, «Фейсбук»


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