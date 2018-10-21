«Звонить понимающим, чтобы не проходить техосмотр» 3 21.10.2018, 8:37

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Какие авто продаются в Беларуси с российской регистрацией.

Техосмотр, транспортный налог - кажется, эти темы никогда на дадут покоя. Учитывая близость России, часть автовладельцев предпочитает машины на российском учете, которые автоматически снимают часть финансовой нагрузки. А если дело касается продажи авто? Посмотрим, что есть на рынке и что о переоформлении сообщают продавцы, пишет abw.by.

За $5200 предлагается Ford Mondeo 2006 года с 1,8-литровым двигателем и МКПП. Заявленный пробег - 187.000 км, продавец утверждает, что цифрам можно верить: “Полностью обслужена. Вел свою сервисную книгу: что менялось, пробег, чеки".

Причина продажи проста: "Машина на российских "номерах". Вернулись семьей на Родину на ПМЖ из РФ, авто пригнали с собой". При этом продавец подчеркивает, что у машины нет никаких проблем с документами, он готов самостоятельно оплатить покупателю утильсбор.

Более свежее предложение - Audi А6 с 2-литровым двигателем и "автоматом". "Автомобиль в очень хорошем состоянии! Летом этого года заменен комплект цепи, помпа, термостат, масло в двигателе и АКПП".

Audi A6 находится на российском учете, как сообщает продавец - проблем с переоформлением не возникнет. Оценен автомобиль в $13.999

Далеко не всем понравится покупка авто по доверенности, но такое тоже бывает. Дизельный Volkswagen Passat 2003 года продается именно на таких условиях. "Машина у меня три года. Езжу в Польшу, Украину и Россию без проблем".

Описание технического состояние краткое: мол, все работает. Passat с МКПП и 1,9-литровым TDI стоит $3200.

И вновь возвращаемся к машинам подороже - в этот раз к BMW X5 2007 года. "Автомобиль в отличном состоянии. Полный привод xDrive. Кузов в "родной" краске! Двигатель и коробка в идеале. Заводская тонировка. Максимальная комплектация".

Автомобиль стоит на российском учете, но, по словам продавца, переоформление займет не больше часа и пройдет без проблем. BMW X5 с 3-литровым дизелем и "автоматом" оценен в $11.999

За $3500 выставлен на продажу Opel Corsa 2007 г.в. с 1,2-литровым двигателем и МКПП. Владелец старается быть честным: ГРМ менялся 4000 км назад, двигатель и подвеска - в норме, а вот кузов красился полностью, за исключением крышки багажника и крыши. "Все-таки 12 лет эксплуатации даром не прошли", - справедливо подмечается в объявлении.

Corsa находится на российском учете. Для переоформления придется ехать в Смоленск или Великие Луки. Продавец заранее отвечает на потенциально популярный вопрос: утильсбор новому владельцу обойдется в 760 рублей.

"Учет РФ. ПТС и СТС на руках. Кому надо авто с переоформлением - не беспокоить. Звонить понимающим!" - с ходу расставляет приоритеты продавец Mazda3 2013 года.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем и АКПП, заявленный пробег - 150.000 км. Среди опций отмечены круиз-контроль, Android-магнитола с видеорегистратором и диски R19, однако они в стоимость $7000 не входит. При этом цена обозначена как крайняя - торга не будет.

За $2600 предлагается Citroёn C4 2005 г.в. с 1,6-литровым двигателем и пробегом 351.000 км. "Мотор нормальный. По-хорошему надо менять капот и левую фару, но на скорость не влияет, не холодит "кондей". "Внешка", мягко говоря, так себе - "коцыки" повсюду, по фото все видно. По VIN все чисто, без штрафов и запретов".

Просят за автомобиль $2600. "Авто на РФ учете, в Беларуси с 2011 года. С учетом стоимости и состояния не вижу смысла его переоформлять, машина - "подпопник" для обычной езды", - заключает продавец.

Еще один автомобиль с российском учетом в продаже - Ford Mondeo 2001 г.в. с 1,8-литровым двигателем и "механикой". "Читайте внимательно, - пишет продавец, - авто на российском учете!" Он также сообщает, что все необходимые документы на руках, а страховка на год будет обходиться новому владельцу в 150 рублей. О техосмотре при этом можно забыть.

Что касается состояния, то в недостатки вынесена необходимость покраски. Как замечает автор объявления, это не ходовая часть, посему терпит. Оценен Mondeo в $2000.

И напоследок самое дешевое предложение, чтобы свести все платежи к минимально возможным: Passat B3 1991 года с 2-литровым двигателем газ-бензин. Автомобиль на ходу, но требует вложений: правый порог нуждается в сварке, причем сам порог есть в наличии. Кроме того, нужны "мелкие ремонты".

Зато в Passat работает электролюк, левая сторона переварена год назад, полностью перебрана подвеска, а двигатель пережил капитальный ремонт в ноябре 2017-го. Автомобиль на российском учете. "Доки" все в полном порядке, проверены ГАИ не единожды". Стоит Passat $700.