Российские олигархи устранят Путина 2 21.10.2018, 12:59

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Названы две главные причины.

Заявления президента России Владимира Путина о ядерной войне означают лишь одно - режим Путина стремительно приближается к своему концу. Российские олигархи не станут терпеть поведение главы Кремля и попытаются быстро его сместить. Такое мнение высказал "Апострофу" французский политолог и журналист Оливье Ведрин, который живет и работает в Украине:

- Заявления Путина на "Валдае" были странными. Путин говорит, что, если начнется ядерная война, русские попадут в рай, а остальные - в ад. Это начало конца для путинского режима. Множество друзей Путина - очень богатые люди, имеющие миллиарды долларов и евро... Разве они хотят ядерной войны?! Разве им есть дело до ада и рая?! Это очень глупо!

То, что сказал Путин, не является аргументом. Эта риторика напоминает иранскую диктатуру, исламистско-террористическое правительство.

Неужели у Путина нет другого аргумента? Если нет, для меня это означает две вещи: во-первых, этот человек - идиот. Во-вторых, это конец для Путина. Олигархи будут считать этот режим слабоумным. Думаю, они напуганы. Соглашение богачей с властью выглядит примерно так: пока у нас наши деньги, делайте, что хотите. Однако увидев, каким путем идет Путин, они попытаются его сместить. Для этого они могут использовать протесты по пенсионной реформе. Еще одной проблемой является мусор вокруг Москвы. Вместе эти два моменты могут быть началом очень больших проблем в Москве и России, их могут использовать, чтобы устранить Путина.

Российские богачи хотят покончить с проблемами в отношениях с Западом. И преемник Путина должен будет найти соглашение с Западом.

Если же вернуться к конференции, то "Валдай" - только для российского режима. Никому нет дела до "Валдая", это не Давос. Единственное, что имеет значение по этому форуму - идиотская речь Путина о ядерной войне.

Запад должен говорить, что Путин - полный идиот. Мы должны продемонстрировать, что его конец близок, что это начало его конца. Конечно, это то, что надо говорить политологам, экспертам и журналистам, а не дипломатам и политикам. И нас не должно беспокоить, что об этом подумают в России. Нас должны беспокоить россияне, но не то, что скажут российские эксперты или российские власти.

Мы должны быть сильными, усиливать санкции. Мы не должны бояться этих заявлений, потому что ядерная война будет означать конец режима Путина, олигархов, всего. Именно поэтому эти заявления настолько смехотворны. Мы должны воспринимать это с юмором.