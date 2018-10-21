США думают о прекращении еще одного ядерного соглашения с РФ 3 21.10.2018, 15:47

В американской администрации собираются пересмотреть соглашение с Россией о сокращении ядерных боезарядов.

США собираются пересмотреть договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Как сообщает liga.net, oб этом пишет издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

Источник утверждает, что продление соглашения – "маловероятно".

Этот договор подписали президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев 8 апреля 2010 года, вступил в силу – 5 февраля 2011-го. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением на 5 лет.

Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также баллистических ракет наземного, морского и воздушного базирования до 700 единиц.

Ранее сегодня стало известно, что президент Америки Дональд Трамп принял решение о выходе США из договора, подписанного между США и СССР в 1987 году. Договор запрещал ядерные ракеты наземного базирования с диапазонами поражения от 500 до 5500 км.