Британия поддержала решение США о выходе из ядерного соглашения с РФ 21.10.2018, 11:59

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Кремлю направлен четкий сигнал.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о поддержке решения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.

Об этом пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на Financial Times.

По его словам, Москва превратила ДРСМД в "насмешку". "Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - сказал Уильямсон.

"Наш близкий и длительный союзник это, конечно, Соединенные Штаты, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести четкий сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала", - заявил министр.

Он пояснил, что теоретически выступает за соблюдение ДРСМД, но у РФ нет доброй воли к выполнению соглашения.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.