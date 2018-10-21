Британия поддержала решение США о выходе из ядерного соглашения с РФ
- 21.10.2018, 11:59
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Кремлю направлен четкий сигнал.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о поддержке решения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.
Об этом пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на Financial Times.
По его словам, Москва превратила ДРСМД в "насмешку". "Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - сказал Уильямсон.
"Наш близкий и длительный союзник это, конечно, Соединенные Штаты, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести четкий сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала", - заявил министр.
Он пояснил, что теоретически выступает за соблюдение ДРСМД, но у РФ нет доброй воли к выполнению соглашения.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.