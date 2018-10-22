В Беларуси хотят сделать неделю выходных 11 22.10.2018, 10:39

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Такой вариант возможен в следующем году.

Правительство рассмотрит возможность сделать неделю в мае следующего года «выходной», пишет tut.by.

Как пояснил министр экономики Дмитрий Крутой, в мае 2019 года на одну неделю выпадает несколько выходных дней: 7 мая, во вторник, — Радуница, традиционно понедельник в этом случае объявляется выходным днем с отработкой в какую-либо субботу. А 9 мая, в четверг, — день Победы, поэтому пятницу, вероятнее всего, также объявят выходным днем — также с переносом отработки на другой день. Таким образом, на среду, 8 мая, приходится один рабочий день.