Глен Грант: Один на один украинцы превосходят россиян 3 22.10.2018, 11:47

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Глен Грант

Фото: dssitsec.eu

На фронте один украинский военный стоит трех российских солдат.

Глен Грант – один из западных экспертов, которые приехали в Украину после начала войны, чтобы помочь реформировать украинскую армию.

За свою 37-летнюю карьеру военного Грант был командиром артиллерийской батареи, работал с оперативным составом и полицейскими служащими в штабе Первого Британского корпуса, штабе сухопутных войск, Министерстве обороны Великобритании, многонациональном центре управления действиями авиации авиационного штаба НАТО в Италии и персоналом четырех бригадных штабов.

Впоследствии помогал внедрять реформы по натовским стандартам в министерствах обороны Латвии, Эстонии, Болгарии, Черногории, Молдовы, Словении, Польши, Косова, Сербии и Чили.

Интервью взято "Інститутом просвіти" в рамках подготовки ко Львовскому форуму по безопасности 2018 года, где полковник Грант будет одним из спикеров. "Европейская правда" является медиа-партнером форума.

"Официальный Киев может только реагировать на действия россиян"

– Какова ваша общая оценка состояния обороноспособности Украины?

– Вопрос довольно комплексный. Первый аспект – качественные характеристики солдат на линии фронта. С этим у украинской армии все хорошо. Мы видим, как ваши воины одеты, как осуществляют передвижения, как они действуют.

Но другое дело, что много опытных воинов, которые могли бы продолжить служить после демобилизации, покидают ряды войска. Главная причина – слишком много жалоб на бытовые условия.

Недавно президент Порошенко поднял вопрос зарплаты военных. Низкая зарплата – одна из самых весомых причин, почему в вашей армии не хотят оставаться служить. Перед властями стоит вызов: как сохранить лучших солдат в системе. И вопрос необходимости повышать заработную плату военным – не единственный.

– А каков прогресс по сравнению с 2014 годом?

– Ощутимый, это однозначно. Но сравнивать с 2014-м не стоит. Тогда в украинской армии был сплошной беспорядок, и это был результат "работы" россиян. Конечно, положительные сдвиги сейчас есть, но изменения слишком медленные и их все еще мало.

Если реформы в украинской армии и дальше будут идти так медленно, то война на Донбассе будет дольше, чем была Первая мировая. Даже во время длительной Первой мировой ее страны-участницы делали новое снаряжение и технику и, применяя эти новации, побеждали в сражениях. А в Украине и в ее оборонной промышленности я такого не вижу.

Определенные достижения есть, но их мало, и реформирование вооруженных сил происходит очень медленно.

– То есть общая стратегия реформирования украинской армии есть. Но есть проблемы с ее воплощением?

– Основная проблема – упущенное время.

Другой важный вопрос – потерянная инициатива, из-за чего Россия получила возможность диктовать свои условия. Соответственно, официальный Киев может только реагировать на действия россиян.

Наиболее ярко это иллюстрирует ситуация в Азовском море. Проблема также в том, что в Украине определенная часть людей отказывается воспринимать тот факт, что войну на украинской территории ведет именно Россия.

Отдельно отмечу и то, что система управления в украинской армии работает не надлежащим образом. Структура военной администрации вашей армии такая же, как и в мирное время. Это же можно сказать и о ваших политиках.

Посудите сами: у депутатов парламента Украины – длинные каникулы. А когда твоя страна воюет – это неприемлемо.

Все в государстве должны работать ради победы.

В такой ситуации слишком много дел приходится выполнять администрации президента. Этот орган власти пытается и управлять государством, и вести войну, а это не является его задачей. От АП требуют больше, чем она способна сделать. Следует создать новые эффективные структуры, которые будут осуществлять анализ, делать прогнозы, планировать и воплощать военные операции. Такого аналитического центра нет ни в администрации президента, ни в СНБО, ни в Министерстве обороны.

Нужно собрать, скажем, двадцать лучших профессионалов в одной комнате – и они вместе должны ответить на вопрос: как нам победить? Пока этого не будет сделано – победы не будет.

"Если операцию жестко контролировать сверху, она будет провалена"

– С чем сложнее всего в деле реформирования украинской армии?

– Самое позитивное, что уже произошло в украинской армии – это качественные изменения в формировании младшего командирского, то есть сержантского состава армии. А вот на высших уровнях реформ в вашей армии нет. В значительной степени украинская армия остается "советской", использует правила и нормы, которые действовали в СССР. Слишком велика бумажная бюрократия, которая должна была исчезнуть еще четыре года назад, когда началась война. Есть много изменений в сфере связей армии с общественностью, но настоящих глубинных реформ в вашей армии мало.

Обязательно надо улучшить ситуацию с тренировками и учениями ваших военных. Все еще слишком часто используется советская система военного образования, ее следует заменять западными образцами.

Но самые значительные изменения должны произойти на наивысших уровнях руководства армией. В западной системе управления войсками практикуется делегирование ответственности на более низкие уровни. В Украине все еще сверху указывают: "сделай то или это" или "не делай чего-то". Практика показывает, что такой подход не дает хорошего результата. Даже в российской армии от такой системы "распоряжений" уже отходят.

Если во время боя возникает определенная ситуация, то ее должны решать люди, которые есть на месте, потому что они видят происходящее изнутри. Полем боя должен управлять человек, который четко видит и осознает все его особенности. Если же операцию жестко контролировать сверху, то она будет провалена, как это было в Дебальцево или в Иловайске.

– Главной причиной трагедий в Дебальцево и Иловайске стала именно невозможность проявить инициативу на поле боя?

– Не только это, вопрос гораздо сложнее. Тренироваться и учиться должны не только солдаты, но и командование.

В английском языке есть выражение: "Если единственное орудие, которое у вас есть, – это молоток, то все задачи выглядят, как гвозди". В том и проблема: если перед вами шуруп, нужен не молоток, а другой инструмент.

Можно сказать, что Иловайск или Дебальцево были провалом из-за плохого взаимодействия между войсками и командованием и плохой организации самого командования, не имевшего соответствующего профессионального уровня.

Военачальники не выезжали на поле боя, не действовали мобильно, а оставались статичными в своих кабинетах. Когда командование – статическое и кабинетное, оно и решения принимает соответствующие. Я надеюсь, что система повышения квалификации армейских чиновников в Украине изменится и тренировки штабов и командования будут проходить на высоком профессиональном уровне.

Ну и еще большой проблемой для украинской армии является недостаточное внедрение современных технологий.

– Вы заявляли, что поставки "Джавелинов" только усугубляют проблемы организационной структуры украинской армии. На чем базируется такая оценка?

– Я говорю то, что мало заменить только оружие, следует менять и способ его использования.

Нельзя к неудачной системе добавить "что-то" и надеяться, что она заработает эффективно. Не заработает!

"Джавелин" – это эффективная боевая установка, предназначенная для уничтожения танков и бронетехники. А это значит, что, планируя использование "Джавелинов", их следует размещать на поле боя оптимально. А для этого нужна целая система использования такого оружия, следует создать специализированные батальоны или бригады, оснащенные необходимым транспортом.

"Джавелином" должны управлять специально обученные специалисты, но и этого недостаточно. Мало просто научить людей и вернуть в их подразделения.

Специально обученным военнослужащим следует научиться использовать эту боевую установку как целую систему: как ее передвигать, устанавливать, с каких позиций нужно стрелять и так далее.

Фактически в украинской армии уже есть "Джавелины" и есть люди, которые умеют ими управлять. Но надо еще обеспечить прогресс этих военных с их нынешнего начального уровня до уровня профессионалов.

Кроме того, использование "Джавелинов" следует координировать с артиллерией, ударными вертолетами, воздушными судами. Должна быть создана специальная военная структура, которую можно было бы назвать "Резерв бронетранспорта" или "Запасной резерв". Без этого использования "Джавелинов" не будет эффективным.

"Крым не потерян безвозвратно"

– Может ли Киев вернуть полный контроль над Донбассом военным путем? Или есть другой способ?

– Я не являюсь специалистом в области политики. Буду говорить только о военной сфере. Бойцы украинской армии в прифронтовой зоне на Донбассе – достаточно качественные. И за последние несколько месяцев они уже отвоевали 15 квадратных километров территории, действуя по принципу "километр за километром". И они способны на большее.

Ваши военные используют тактику "маленьких укусов", и они сильнее противников. Но возможен вариант, что войну на Донбассе против Украины будет вести исключительно Россия. И никто не сможет спрогнозировать, как тогда будут разворачиваться события.

– А может, не стоит вообще тратить так много усилий и средств, терять так много людей ради возвращения Донбасса, где очень большая часть населения придерживается пророссийских и антиукраинских взглядов?

– Я не считаю, что большинство населения оккупированной части Донбасса имеет антиукраинские взгляды. Когда украинские солдаты на линии фронта общаются с жителями сел, то слышат совсем другое: местные жители рады чувствовать поддержку Киева.

Конечно, есть и такие, кто убежден, что Киевом управляют нацисты и Бандера все еще жив... Таких убедить, что это не так, практически невозможно.

Но большинство людей с Донбасса хотят жить в Украине, а не в России. Когда Киев вернет себе контроль над целым Донбассом и Крымом, то жители этих территорий будут рады вернуться в Украину.

– А что насчет Крыма? Как вернуть оккупированный Кремлем полуостров? А может, Киев уже потерял Крым безвозвратно?

– Нет, Крым не потерян безвозвратно. Киев вернет Крым под свою юрисдикцию. Но это вопрос времени, соответствующей политики и стратегии и удачных акций.

– В чем различия между воинами украинской и российской армий?

– Главное отличие – качественные характеристики солдат на линии фронта.

Четко видно, что украинские военные намного лучше, можно сказать, в пропорции 3:1. Это видно во время каждого боя.

Если речь идет о противостоянии один на один, то украинцы превосходят россиян. Отмечу, что для российских солдат большой проблемой является алкоголь.

В чем Россия лучше, так это в использовании технологий в различных сферах. Российские военные более технологически "продвинуты". Современные технологии попадают и в украинскую армию, но не везде, качественно они не пронизывают всю систему обороны. Они проникают через волонтеров и общественные организации, которые реально поставляют на фронт дроны, камеры и т.п. Это большая ошибка и даже серьезный провал Министерства обороны, которое не способно отслеживать военные технологии и интегрировать их в армию.

– В такой ситуации можно ли считать войска НАТО полностью готовыми к потенциальным атакам россиян, например, в странах Балтии?

– Войска НАТО поддерживают свой высокий уровень и проводят постоянные тренировки в разных государствах, входящих в состав Альянса. Уровень подготовки подразделений НАТО намного выше, чем у россиян.

Думаю, если Россия решит атаковать НАТО, то получит "синяки на окровавленном

носу".

– Можно ли считать, что, несмотря на серьезные ошибки и недоработки, процесс реформирования украинской армии все-таки идет в правильном направлении?

– Украинцам важно осознать, что это долгий процесс. Руководству Украины нужно продолжать действовать.

Цель Путина – одолеть Украину. Если он этого не сделает – то у себя на родине станет политическим трупом, потеряет всю власть и доверие к себе как к "великому лидеру".

А для Украины это означает, что нельзя останавливаться на достигнутом, реформирование армии нужно продолжать. Ваши военные должны постоянно тренироваться и становиться лучше.

Но, к сожалению, реформы вооруженных сил Украины идут слишком медленно.