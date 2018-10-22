Третьеклассник умер на уроке физкультуры в школе в Быховском районе 22.10.2018, 17:42

У него было сердечное заболевание.

Третьеклассник умер на уроке физкультуры в школе в агрогородке Лудчицы Быховского района 19 октября, сообщила tut.by читательница Марина. Печальный факт подтвердили в райисполкоме. Ребенок скончался во время бега, рассказала родственница мальчика. У него было больное сердце.

Егор жил с мамой и бабушкой в соседней деревне Тайманово. У него есть старшая сестра, которая учится в Могилеве.

— Егор был активным мальчиком, ездил на велосипеде, но у него было больное сердце, — рассказала родственница семьи Мария. — Каждый год они с мамой лежали в больнице в Могилеве, где он проходил обязательное обследование. Ему какой-то аппарат специальный навешивали (возможно, речь идет о датчике Холтера — приборе для суточного мониторирования ЭКГ. — Прим.). Он был крепеньким, умненьким ребенком. И знаете, даже если ему было плохо на уроке, он мог не сказать об этом, чтобы не было стыдно перед сверстниками.

Мария говорит, что, по словам матери мальчика, Егор с одноклассниками был на уроке физкультуры. Дети должны были пробежать какую-то определенную дистанцию, однако Егор вдруг упал.

— Ему пытались помочь — учителя, медсестра. Вызвали скорую, но она ехала 40 минут — слишком долго, — говорит Мария. — Освобождения от физкультуры у него, насколько я знаю, не было.

По словам Марии, в справке, выданной родителям мальчика, указано, что причина смерти устанавливается. Заключения экспертов должны быть готовы через месяц.

Директор Лудчицкой школы-сада Игорь Бровко от комментария отказался:

— Без комментариев давайте обойдемся, — сказал Бровко и положил трубку.

В Министерстве образования сказали, что официальной информации о случае гибели ребенка на занятиях в школе у них пока нет.

— Установлено, что 8-летний мальчик имел сердечное заболевание. Следователям предстоит выяснить, имелись ли у него ограничения по состоянию здоровья для занятий физкультурой, — прокомментировал СК

Похороны школьника прошли вчера, 21 октября.