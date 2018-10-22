Ученые хотят переделать карту материков 1 22.10.2018, 20:34

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Изображение материков на привычных нам картах искажено.

Учёный из Соединённых Штатов Америки определил истинный размер некоторых материков и определил, что их изображение на привычных нам картах искажено. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Вокруг Света».

В частности, Нил Кей, представляющий Метеорологическую службу США, продемонстрировал настоящие границы северных стран, которые в разы меньше тех, которые люди на протяжении многих веков считали подлинными. Для работы учёный использовал специальную программу Ggplot, а также метод стереографического проектирования. Он рассмотрел мир в виде сферы, а потом, пользуясь полученными данными, воспроизвёл увиденное на бумаге. Это продемонстрировало, что, к примеру, Канада и Гренландия значительно меньше заявленных показателей. А вот Африка, в свою очередь, достаточно большая и превышает размеры Северной и Южной Америки.

Ошибку при создании привычной нам карты допустил еще картограф из Фламандии Герард Меркатор. Он создал её в 1596 году. Однако, все его знания основаны лишь на изучении теории. Меркатор крайне мало путешествовал по миру. Это и могло стать причиной его ошибки.