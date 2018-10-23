Литовский аналитик: Кремль действует в Европе комплексно 23.10.2018, 14:44

Марюс Лауринавичюс

Фото: DELFI

Вмешательство России в процессы в других странах носит системный характер и не ограничивается выборами.

Так полагает старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс. На прошлой неделе в ходе дискуссии, посвященной предстоящим в следующем году выборам в Литве и возможному воздействию Кремля на их исход, еe участники поделились своим видением ситуации, передает корреспондент Charter97.org.

Литовские эксперты и политики не сомневаются, что Россия «примет» участие в выборах, но при этом надеются, что это участие будет меньше, чем раньше. Такую надежду им дает рост устойчивости литовского общества к действиям России.

В качестве вступления Лауринавичюс представил подготовленный им по заказу Международного центра исследований выборов документ «Гид по инструментам вмешательства России в выборы: платформа для долгосрочного и всестороннего анализа враждебных стратегий влияния Кремля».

Аналитик указывает, что активное обсуждение данной проблематики началось с выборов США в 2016 году, но разговоры велись и раньше. Цель исследования, говорит Лауринавичюс, показать, что «мы скользим по поверхности»: «То, что делает Россия на самом деле гораздо более комплексно, чем мы себе представляем. Намного долговременнее и сложнее».

В ходе презентации он рассказал о своeм видении ситуации, перечислив несколько сложившихся, по его мнению, мифов. Первый из таких мифов – мнение, что нужно сопротивляться лишь попыткам вмешательства в выборы.

«Это миф. Российское вмешательство – это вмешательство не только в выборы, но и в весь демократический, политический процесс. И это не прекращается и не прекратится», - уверен аналитик.

Россию, повторил он, интересуют не только выборы, многие вещи остаются вне поля зрения. В качестве примера он приводит исследованные «Re:Baltica», где говорится о том, что вмешательства в выборы в Латвии со стороны России не наблюдалось. Однако так ли это?

«На выборах в третий раз победила откровенно пророссийская партия «Согласие», а третье место заняла популистская, антиевропейская партия, которая заявила, что готова создать коалицию с «Согласием». А мы говорим, что вмешательства не было. Возможно, мы не заметили его в ходе выборов, но Россия в течение 15 лет разными способами поддерживает «Согласие». У «Согласия» было официальное соглашение (сейчас уже нет) с «Единой Россией». Это не вмешательство? Мы можем сказать, что Россия не вмешивалась в эти выборы? Я бы сказал это очень упрощенный взгляд», - констатировал эксперт.

То же самое в Германии, продолжил Лауринавичюс, когда официально прямого вмешательства зафиксировано не было, но «можно, тем не менее, перечислить много примеров, как оно осуществлялось». Например, говорит эксперт, «разжигание настроений против иммигрантов в интернете до начала предвыборной кампании».

В Швеции, перечисляет он, за два года до выборов прошла кампания против НАТО. А подготовка к референдуму о смене названия страны в Македонии началась с 2008 года, утверждает аналитик: «Это доказывает, что Россия вмешивается», - уверен Лауринавичюс.

Второй миф, согласно мнению аналитика, заключается в том, что Россия поддерживает только пророссийские силы. Лауринавичюс напомнил о предвыборных заявлениях нынешнего президента США Дональда Трампа о российском президенте Владимире Путине и его желании наладить отношения с Россией.

«Означает ли это, что Трамп – пророссийский политик? Нисколько. America first. Это президент, который в первую очередь, заботится об интересах Америки. Это помешало России в достижении своих целей? Достигла ли она всех своих целей – отдельный вопрос, но она вмешивается», - уверен Лауринавичюс. Он также считает, что на выборах во Франции, «кандидатом Кремля была не Мари Ле Пен, а Франсуа Фийон».

«Мы думаем, что Россия поддерживает только антиевропейские, направленные против истеблишмента силы. Но Франсуа Фийон, Джереми Корбин, Питер Мандельсон, Хорст Зеехофер, Сильвио Берлускони, Альфред Гузенбауэр, Герхард Шрeдер – все эти политики представляют совершенно традиционные партии, но можно совершенно обоснованно говорить об их поддержке со стороны России», - считает аналитик.

Лауринавичюс выделяет ещe один миф: часто полагают, что вмешательство России в выборы происходит исключительно с помощью информационных атак. «Да, это часть, но очень малая часть. И если мы будем концентрироваться только на таких вещах, то точно не увидим всей картины», - заявил Лауринавичюс.

Он уверен, что Россия «не только «светится» в каких-то событиях, она их организует» и напоминает о таком понятии в арсенале Комитета государственной безопасности СССР, как «активные меры». Эксперт убежден: «не поняв, что это такое, не понять и что такое российское вмешательство».

Кроме того, указывает аналитик, нужно иметь в виду и известные случаи, когда «мафия напрямую была связана с вмешательством России в выборы».

«Можно привести пример дела президента Литвы Роландаса Паксаса (был смещeн с поста путeм процедуры импичмента – Charter97.org). С ним можно публично ознакомиться. Напомню лишь одну фамилию из этого дела – Анзори Кикалишвили, известный как один из лидеров «Солнцевской преступной группировки»», - заявил эксперт.

Мифом Лауринавичюс считает и утверждение, что финансовая поддержка чего-либо идeт напрямую из Кремля. «Единого и контролирующего всe центра нет, есть сеть связанных с российской властью людей, у которых есть собственный интерес. Опять же – контракт Борисова-Паксаса будет хорошим примером, когда Юрий Борисов (спонсор, советник Паксаса, российский предприниматель – Charter97.org) пишет о том, как много он ожидает вернуть себе от финансовой поддержки Паксаса. Это инвестиции», - продолжает Лауринавичюс.

Финансирование идeт не только из России, продолжает аналитик, но и через другие нероссийские компании путeм предложения иностранным бизнесменам выгодных условий для бизнеса.

«Так что, если российских денег напрямую из Москвы и нет, это не означает, что нет российского вмешательства», - сформулировал он свой тезис.

Резюмируя, эксперт отметил, что, рассматривая вмешательство России во внутренние процессы в других странах, «мы скользим по поверхности», поскольку такие вещи как, например, влияние лоббистов, работа пиар-агентств являются гораздо более живучими и долгосрочными.

В заключение он назвал последний миф о российском вмешательстве: мы сталкиваемся с абсолютно новым явлением. Лауринавичюс категорически не согласен с таким мнением и считает, что всe это берeт начало со времен СССР и констатировал: «Методы, которые Россия применяла для распространения своего влияния в постсоветских странах, сейчас на 100% работают и на Западе».

«И последнее, что мы должны на Западе все вместе осознать, если мы говорим о вмешательстве России. Борьба с нами – это транснациональная деятельность. Она давно перешагнула границы всех стран и, закрывшись в своих национальных «квартирах», противостоять этому мы не сможем», - считает исследователь.

Участник состоявшейся после презентации Лауринавичюса дискуссии, глава Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Витаутас Бакас отметил, что этот доклад вряд ли удивит представителей литовских учреждений и экспертов, занимающихся борьбой с гибридными угрозами, и напомнил о разразившемся в этом году скандале, связанном с литовским концерном MG Baltic, его отношениями с российским «Росатомом».

Лариунавичюс в свою очередь указал на деловые связи лидера правящего Союза крестьян и зелeных Литвы, крупного бизнесмена Рамунаса Карбаускиса, а также другого крупного предпринимателя и ныне мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса с Россией. «Если кто-либо имеет крупный бизнес в России – это само по себе угроза. Независимого крупного бизнеса в России как такового не существует», - заявил он.

«Если человек X позволяет себе думать, что можно продавать или обсуждать что-то с Россией даже на основании национальных интересов Литвы, это тоже угроза», - добавил известный литовский эксперт по России.

Витаутас Бакас парировал, что «все литовские партии, правые и левые, в начале своей деятельности «испробовали» российских денег», а задача в нынешней ситуации заключается в том, чтобы «очиститься от уязвимых лиц».

Специальный уполномоченный МИД Литвы Эйтвидас Баярунас в ходе дискуссии выразил уверенность, что если общество начинает обсуждать такие темы, значит, у страны есть определенный уровень устойчивости.

В отчeте Департамента государственной безопасности грядущие выборы были названы «будущей головной болью». По словам дипломата, Литва смотрит на другие страны и предпринимает меры, поэтому «у неe есть определенный уровень иммунитета».

«Гибридная угроза со стороны России – это не что-то надуманное. Информационные, кибернетические атаки происходят. Запад уже начинает понимать страны Балтии. Выборы в Литве для России лишь этап, атака против наших ценностей. А выборы – это суть демократии, свобода выбирать свою власть», - заявил Баярунас.

В заключении дискуссии Лауринавичюс признался, что «по крайней мере, для себя он в ходе исследования ничего нового не обнаружил». А на вопрос модератора «сколько России будет на выборах в Литве», Баярунас выразил надежду, что «меньше, чем было».

«Сколько мы позволим», - добавила модератор, журналистка Индре Макарайтите.