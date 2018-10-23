Почему «такую страну про…» 3 Сергей Смирнов, Facebook

23.10.2018, 20:46

1,313

Что бы «ностальгисты» делали, если бы магическим образом проснулись в СССР?

В Фейсбуке расплодились группы типа "Рожденные в СССР", "Назад в СССР", "Вернуться в СССР" и т.п.

Среди ностальгических фоток мне попался философский вопрос: "Что бы вы делали, если бы магическим образом проснулись в СССР?"

Любопытно, что заметное большинство не делало бы ровным счетом ничего. "Обрадывался", "была бы сама счисливая", "почувствовал бы себя членом дружной семьи Братских Республик", "гордился бы", "расплакалась бы" и т.п.

На второе место вышли любители поесть и попить. Оказавшись в СССР, они немедленно принялись бы поедать "вкуснейшие сосиськи", "квасс за три копейки", "свежайшие рогалики", "московские мороженные" (включая пресловутый пломбир). Отдельная колонна любителей СССР строевым шагом направилась бы в магазин за портвейном.

Третьи полетели бы к тётке в Тбилиси, к друзьям в Одессу, повидать однополчан в Приморье, и так далее. Билеты стоят копейки, денег у всех полно.

Четвертая группа - кровожадные линчеватели. Этим, чтобы наладить жизнь, нужно кого-нибудь пристрелить. Большинству хватает одной-двух мишеней, но есть и такие, кто хотел бы "поднять товарищей на бой кровавый". Некоторые сказали, что лично осуществили бы план по установлению мирового господства.

Встречаются и совсем клинические случаи. "Пошла бы на демонстрацию". "Провел бы чистку в рядах КПСС". "Убедила бы правительство в важности Православия". "Послушала бы в шесть утра Гимн Советского Союза". "Отправился бы менять рубли на доллары".

Ничтожный процент промямлил, что, наверное, пошел бы работать.

Один человек сказал, что поцеловал бы маму.

Думаю, всё это вместе - общая картинка, почему "такую страну про..али".

Сергей Смирнов, Facebook