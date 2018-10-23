В Минске остановилась красная ветка метро 23.10.2018, 21:02

ЧП случилось на Автозаводской линии минского метрополитена.

Во вторник, 23 октября, остановилось движение столичного метро, сообщают пользователи Twitter, передает kp.by.

ЧП случилось на Автозаводской линии минского метрополитена. «Красная ветка» остановилась примерно на пять минут.

Первыми о сбоях в движении поездов сообщили пассажиры в социальных сетях, сообщалось, что поезда стоят на станциях по несколько минут, останавливаются в тоннелях, включая аварийное освещение, «как в пробке» двигаются медленно и с перерывами…

Пассажиры метрополитета сообщали о 5, 7 и 10-минутных «стоянках». Пресс-служба метрополитета отметила, что сбой случился не более чем на пять минут.

– По техническим причинам сбой графика движения поездов метро произошел в промежутке с 9.28 по 19.33, – опубликовали информацию в официальном твиттер-аккаунте Метрополитена Минска.

Там же в посте уточнялось, что сбой был оперативно устранен, а движение восстановлено. Пассажиров попросили простить временные неудобства.

Напомним, не так давно похожий сбой случился на «синей ветке» столичной подземки.