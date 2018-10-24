Преторианцы Альфред Кох, «Ежедневник»

24.10.2018, 8:28

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Альфред Кох

Охрана Путина превращается в его конвой.

У римского императора были личная охрана. Несколько когорт по 1000 воинов в каждой. Они назывались преторианцы. Это были единственные люди, которым разрешалось находится в Риме с оружием в руках.

Армия, как правило, воевала на окраинах империи, и преторианцы довольно скоро поняли, что в столице нет никого, кто мог бы им противостоять. Уже второй римский император, Тиберий, столкнулся с заговором начальника преторианской гвардии Сеяна, а третий, Калигула, был попросту убит заговорщиками под руководством преторианского трибуна Кассия Хереи.

И с этого момента ни один император не мог им стать или сколько-нибудь долго удерживать свою власть без поддержки преторианской гвардии. Более того, многие императоры вышли из преторианцев.

Что-то похожее было и в России практически весь XVIII век после смерти Петра Первого. Гвардия свергала российских императоров, ставила на их место других, и продолжалось это вплоть до восстания декабристов, которое, как известно, тоже было восстанием части гвардии.

Начиная с царствования Николая Первого, который как раз подавил восстание декабристов, власти уже никогда не допускали всевластия гвардии. Всегда ей было что противопоставить: с тех пор в столице стояли войска, казаки, была усилена полиция, был налажен тайный сыск и т.д.

Верховная российская власть с тех пор всегда исповедовала принцип «разделяй и властвуй» и никогда больше не допускала сосредоточения военной силы в столице и ее окрестностях в рамках одного ведомства.

Большевики это тоже хорошо понимали. Поэтому всегда инспирировали противоречия и конкуренцию между войсками ГПУ/НКВД и армией. А после разделения НКВД на КГБ и МВД — между ними.

Достаточно вспомнить, как много Брежнев уделял внимания тому, чтобы держать паритет между Андроповым (КГБ) и Щелоковым (МВД), и никогда не позволял кому-нибудь из них взять верх.

Даже Ельцин, позабыв на мгновение эти азы власти, создал было монстра в виде объединенного КГБ и МВД под руководством Баранникова, но тут же опомнился и от этой затеи отказался.

И только наш мудрый вождь Путин пошел на воссоздание преторианской, пардон, Росгвардии: единственной серьезной вооруженной силы в столице и в окрестностях ста километров вокруг нее. Кто может ей что-то противопоставить в столице?

Милиция? Нет! После того как у нее отняли внутренние войска и ОМОН и передали их именно в Росгвардию, не имеет серьезных сил. Нельзя же всерьез воспринимать таковой оперативников ГУВД, вооруженных ПМ.

ФСБ? Куда там: от силы батальон спецназа... Армия? Ее основные силы — далеко. Значительно дальше кадыровцев, являющихся частью Росгвардии, кстати. Кадыровцы на своих «кайенах» будут в столице в течение светового дня: утром выехали — вечером уже в Москве. Это не считая тех, кто уже в столице...

ФСО? Основные силы разбросаны на объектах охраны по всей территории России. Думаю, что в Москве не больше трех-четырех батальонов можно будет ввести в бой.

Это против отряда «Пересвет» (бывшая 55-я дивизия ВВ МВД), находящегося прямо в Москве, на Ленинградском шоссе. И еще нескольких дивизий Росгвардии, стоящих в паре часов езды от Москвы!

И если Золотову мысль о том, что он единственная опора и охрана трона, еще не пришла в голову, то у него есть особо толковые помощники и подчиненные из Чечни, которые скоро ему это объяснят. Если уже не объяснили.

А раз так, то это значит, что он, Золотов, начальник преторианской гвардии императора, и может требовать от Путина значительно больших привилегий и учета мнения, чем сейчас.

А что Путин ему может возразить, когда тот наставит на него ствол? Спросить, как в своем любимом анекдоте: «Который час?» Хе-хе... Охрана, как говорится, быстро превращается в конвой...

Сам Золотов, судя по тому, что о нем говорят, прямо скажем — не интеллектуал. И вряд ли сам допрет до этого. Но именно в силу этого своего положения он в Москве находится в некотором вакууме общения.

Понятно, что руководство других силовых ведомств тоже не Шопенгауэры, но их самооценка не позволяет им всерьез общаться с человеком, который, как говорит его бывший начальник Коржаков (бравший его на работу из слесарей), «забыл буквы».

И вот что я думаю... Вот этот его «вызов на дуэль» Навального. Это же чисто чеченский заход: «Давай выйдем, поговорим как мужчина с мужчиной». Русские генералы так себя не ведут. Особенно по отношению к арестованным...

Вакуум общения заполнился у Золотова славными чеченскими любителями боев без правил, мастерами панкратиона, сломанных ушей и поножовщины. Это их кодекс чести. Это перед ними он посчитал себя униженным, оболганным, и это по их правилам оскорбление можно смыть только мордобоем...

Характерно, что первым (и пока единственным!) из официальных лиц, кто поддержал Золотова в этом вопросе, был Рамзан Кадыров.

Но в отличие от Золотова Кадыров, Делимханов и Даудов — умные опытные ребята с колоссальной выдержкой и коварством. Чеченцы ничего не простили русским. Ни XIX века, ни сталинской депортации, ни двух чеченских войн уже в наше время. Не надо иллюзий.

Я не могу как-то особенно сильно беспокоиться по этому поводу, будучи сам, в некотором роде, жертвой аналогичной депортации. В каком-то смысле мне понятен этот их настрой...

И почему, собственно, грузин мог властвовать над русским народом, а чеченец — не может? Над этим народом кто угодно может властвовать. Даже Путин.

Альфред Кох, «Ежедневник»