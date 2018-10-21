Навальный – Золотов: 3:0 4 21.10.2018, 8:59

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Путинский обрюзгший мира снова угодил в им же вырытую яму.

Алексей Анатольевич отреагировал на провокацию Золотова ровно так, как и должен был: интеллигентно, грамотно, красиво разложив все по полочкам, при этом ведя игру по правилам, предложенным соперником, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Хотели дуэль? Пожалуйста, дуэль. Но, по дуэльному кодексу орудие выбирает тот, кого вызывают. Навальный выбрал слово. Имеет полное право, что не так?

Глава Росгвардии данным ходом поставлен в тупик, это шах с последующим матом- выхода из ситуации для него нет.

Соглашаться на дебаты нельзя- вся страна станет свидетелем унижения престарелого экс-телохранителя Ксении Анатольевны, который пары слов в предложение связать не способен.

Отказываться от дебатов = техническое поражение 0:3. Красиво от них уже никак не увильнешь.

Золотов очень хотел выслужиться перед руководством, проявив инициативу и «запугав» врага чекистской элитки- Навального, но...

В итоге же сам угодил в собственноручно вырытую яму, очередной раз продемонстрировав полную недееспособность путинского, обрюзгшего мира.