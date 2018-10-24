Рефат Чубаров: Прекратите вести «диалог» с агрессором! 3 24.10.2018, 10:59

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Рефат Чубаров

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Глава Меджлиса крымскотатарского народа прервал заседание украинско-российской комиссии по Азовскому морю.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании украинско-российской комиссии по организации рыболовства в Азовском море 24 октября обратился к украинской стороне с требованием прекратить заседание и не вести диалог с агрессором, сообщает atr.ua.

«Я вас призываю прекратить эту деятельность. Сидит преступник. Он въехал на нашу территорию, которую оккупировала РФ. Вы разговариваете с преступником. Мы еще знаем троих, которые также посещали Крым. Вы что делаете? Я не могу 5 лет посетить Крым. Они убивают и похищают наших людей. У нас более 70 человек сидят в тюрьмах. А вы приглашаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Неужели вы думаете, что украинское общество вам это простит? Я вас призываю немедленно прекратить это сборище», — заявил Чубаров.

После его обращения в работе заседания был объявлен перерыв. Глава Меджлиса и заместитель главы представительства президента Украины в АРК Изет Гданов вызвали представителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Глава российской делегации просил обеспечить ему безопасность.

Напомним, 23 октября глава Меджлиса крымскотатарского народа без приглашения приехал на заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

«На заседании сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыбоводства в Азовском море. Если одним словом, это ПЦ... Меня с моими, мягко говоря, неудобными вопросами, пока еще терпят, но чувствую, что скоро взорвутся...», — написал Чубаров.

Кроме этого, Рефат Чубаров заявил, что происходит «гибридное размытие суверенитета Украины». А украинская сторона на заседании не затрагивала вопросы аннексии РФ Крыма, захвата украинской собственности на полуострове и действий России в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, что провокации со стороны российских пограничников продолжаются в Азовском море со второй половины апреля. Россияне постоянно атакуют украинских рыбаков в Азовском море: арестовывают их, останавливают и угрожают им. В Государственном департаменте США назвали действия России в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину.