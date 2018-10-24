Бунт во Владикавказе: Путина назвали нелегитимным 2 24.10.2018, 12:51

4,133

Жители Кавказа заявили, что не голосовали за правителя РФ.

На продолжающемся во Владикавказе митинге против завода "Электроцинк", местные жители заявили в прямом эфире, что не считают Владимира Путина легитимным президентом РФ, сообщает телеграм-канал "Запретное мнение".

На видео корреспондент, освещающий митинг за закрытие завода, говорит, что все присутствующие поддерживают Президента и действующую власть, однако его сразу же прерывают собравшиеся люди и говорят, что не голосовали за Путина.

"Кроме меня!" – заявляет один участник митинга.

"И меня!" – говорит второй.

"Давайте честно, здесь никто за вас не голосовал и голосовать не будет", – подытожил еще один мужчина.

Стоит отметить, что активисты протеста собрали уже более 10 000 подписей местных жителей за снос завода. Власть продолжает хранить молчание.

Политика "невмешательства в региональные проблемы", проводимая в настоящий момент Кремлем - вполне предсказуемо вызывает все большую агрессию со стороны местных жителей.

Люди видят, как путинский режим активно расшатывает суверенную Украину, "спасает" от боевиков Сирию с Ливией, но при этом абсолютно равнодушен к своим собственным гражданам.

Не до них чекистским многоходовочникам, не до них.

"Величайшие" в истории правители и полководцы новый мировой порядок строят, а тут какие-то ингуши, спорные территории, да отравляющие воздух заводы.