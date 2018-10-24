США применят акт Магнитского против властей Саудовской Аравии 24.10.2018, 13:40

МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: CIA.GOV

Госсекретарь Майк Помпео выступил с заявлением.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что официальный Вашингтон воспользуется Глобальным Актом Магнитского для наложения санкций против высокопоставленных лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Укринформ.

«Администрация сейчас предпринимает соответствующие меры, с учетом информации, которую сейчас имеют Соединенные Штаты», — сказал Помпео.

Он сообщил, что американская разведка установила «по крайней мере некоторых ответственных лиц, в том числе в разведывательных службах, при королевском дворе, в министерстве иностранных дел и других саудовских министерствах», которые могли быть причастны к убийству Хашогги.

Госсекретарь США отметил, что Америка введет такие меры, как отмена виз и прочие ограничения.

«Мы также работаем с Министерством финансов относительно возможного применения санкций в соответствии с Глобальным Актом Магнитского в отношении этих лиц», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп назвал попытку Саудовской Аравии скрыть убийство журналиста «худшей в истории попыткой замести следы».

Напомним, ранее стало известно, что останки журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, который пропал после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружили в колодце сада на территории резиденции посла Саудовской Аравии.

Как сообщал ATR, ранее Саудовская Аравия признала смерть Хашогги в своем консульстве в Стамбуле, однако отметила, что он якобы умер случайно в результате драки.

Как известно, журналист The Washington Post Джамаль Хашогги пропал в консульстве в Стамбуле 2 октября. Позже следствие установило, что он был убит в дипучреждении, а его тело расчленено и вывезено.

Джамаль Хашогги — саудовский журналист. Он был обозревателем американской газеты The Washington Post и известен критическими материалами о Саудовской Аравии. Хашогги в 2017 году покинул родину, чтобы избежать преследований за свои взгляды и переехал в США. В течение года он писал для Washington Post, критикуя политику Саудовской Аравии по отношению к Катару, Канаде, Йемену и осуждая преследования властями страны инакомыслящих. Репортер приезжал в консульство, чтобы оформить документы для бракосочетания с девушкой, которая живет в Турции.