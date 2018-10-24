В каком возрасте и с каким образованием чаще всего попадают в безработные 1 24.10.2018, 16:48

Выше всего уровень безработицы среди молодежи.

Фактический уровень безработицы в третьем квартале этого года, как и во втором, составил 4,7% от численности рабочей силы (в первом квартале — 5,1%). Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии Международной организации труда по данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Tut.by посмотрел, белорусы какого возраста и с каким образованием чаще всего попадают в безработные.

Выше всего уровень безработицы среди молодежи: в возрасте 15−19 лет этот показатель составляет 21,4%, в возрасте 20−24 лет — 9,5%.

Среди работников 55−59 лет уровень безработицы составляет 6%, а 60−74 лет — 5,8%. Ниже всего уровень безработицы среди белорусов в возрасте 35−39 лет и 45−49 лет — 3,2%.

Работники с общим средним образованием чаще других оказываются в числе нетрудоустроенных, уровень безработицы среди них составляет 7,8%. Ниже всего этот показатель среди тех, кто получил высшее образование, — 3,1%, а также среднее специальное — 3,7%.