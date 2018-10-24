Видеофакт: В Минске водители сначала «учили» друг друга, а потом подрались 3 24.10.2018, 18:05

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Сошлись два «учителя» на дороге, молодых и горячих, - быть драке.

В объектив регистратора читателя abw.by Сергея попал сюжет: водители автомобилей BMW и Skoda на столичной улице пытаются выяснить отношения во время движения, а заканчивается дело мордобоем.

«Не знаю, с чего все началось, может, водители раньше повздорили. Рванули они со светофора на проспекте Жукова возле аутлет-центра. Потом не снимал, но гонку через какое-то время они возобновили. BMW меня очень резко «подрезал». В конце видео, уже на проспекте Дзержинского, видно, как они стали под знаком и бьют друг другу лица», - рассказал очевидец.

Сергей также отметил: «Может, этот ролик увидят в ГАИ и внушат этим молодцам, что тормозить движение и создавать аварийные ситуации в угоду своим амбициям все-таки неправильно».