Бага: Можем ли победить «Челси»? В мире нет ничего невозможного 3 24.10.2018, 22:10

Фото: fcbate.by

Главный тренер БАТЭ поделился ожиданиями от матча с «Челси» в рамках Лиги Европы.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матча с «Челси» в рамках групповой стадии Лиги Европы.

– С какой ментальностью вы прибыли сюда? Можете ли победить «Челси»?

– Считаю, сейчас в мире нет ничего невозможного, это касается и футбола. Конечно, отдаем себе отчет, где сейчас находимся и против кого предстоит играть. Тем не менее это никак не влияет на наше состояние, на нашу подготовку.

– Вы наверняка смотрели матч «Челси» с «Види». Взяли ли себе на заметку что-то? Возможно, что-то хотите использовать в соперничестве с лондонским клубом?

– Мы смотрели разные поединки «Челси», не только с «Види». Надо отдать должное венграм, которые здорово сыграли. В отдельных моментах им повезло, но могли и сами забивать, чтобы увезти домой другой результат, нежели минимальное поражение. Поэтому игра «Види» – в какой-то мере пример для нас.

– То, что сезон в Беларуси начался гораздо раньше, чем в Англии, дает БАТЭ преимущество?

– Я так не считаю. Да, сезон у нас начался раньше, мы сыграли уже много матчей, в том числе и в рамках квалификационных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но если учитывать, какие темп и уровень футбола в Англии, какое мастерство футболистов «Челси», то о преимуществе говорить не приходится.

– В прошлом году БАТЭ крупно уступил в Лондоне «Арсеналу». Думаете ли вы, что сейчас более готовы к игре?

– Естественно. После матча с «Арсеналом» мы сделали выводы. Спустя год снова приехали в Лондон, чтобы сыграть с очередным топ-клубом английского и мирового футбола. Уверен, на сей раз для нас все сложится намного лучше.

– Какой пример вам подает Сарри? Учитесь ли вы у него чему-то? Может быть, что-то хотели бы перенять?

– Человек, который тренирует «Челси», не может не быть примером для молодого тренера. А то, что он сделал с «Наполи», достойно уважения.

– Какова у БАТЭ кадровая ситуация? Все ли сильнейшие прибыли в Лондон?

– Прилетел 21 футболист. Трое не попадут в заявку, но это решим в день матча. Нас ждет сложный поединок с «Челси», затем – две важнейшие игры чемпионата Беларуси. Дома остались залечивающий травму нападающий Михаил Гордейчук и получивший повреждение во встрече с «Види» защитник Неманья Милунович.

– Завтра не сыграет Эден Азар. Принесет ли это вам какую-то пользу? Поменяете ли вы из-за этого стиль игры?

– Отсутствие Азара в заявке на матч – для нас новость. Но такая команда, как «Челси», имеет достаточное количество квалифицированных футболистов, способных безболезненно заменить своего лидера, – цитирует Багу официальный сайт БАТЭ.

Матч «Челси» – БАТЭ пройдет 25 октября и начнется в 22.00.