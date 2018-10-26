Осмотренный Петровым и Бошировым собор в Солсбери попытались ограбить 6 26.10.2018, 14:17

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Солсберийский собор

Фото: David Hansford / Alamy / Diomedia

Мужчина пытался украсть Великую хартию вольностей.

Полиция графства Уилтшир арестовала мужчину, который пытался ограбить собор в Солсбери. Об этом сообщает Sky News. 45-летнего мужчина подозревается в попытке украсть хранящийся там экземпляр Великой хартии вольностей. По словам полицейских, он пытался разбить стеклянную шкатулку, в которой хранится документ 1215 года. Мужчина, помимо ограбления, предъявлены обвинения в ношении оружия и порче имущества, сообщает РБК.

Инцидент произошел 25 октября. Хартия не пострадала. О мотивах злоумышленника не сообщается.

Великая хартия вольностей — документ, составленный в июне 1215 года на основе требований знати к королю Иоанну Безземельному и защищавший ряд юридических прав и привилегий свободного населения средневековой Англии. Хартия состоит из 63 статей, регулировавших вопросы налогов, сборов и феодальных повинностей, судоустройства и судопроизводства, прав церкви, городов и купцов, права наследства и опеки. Некоторые статьи хартии ограничивали королевскую власть: создавался общий совет королевства и комитет 25 баронов, который наделялся полномочиями предпринимать действия по принуждению короля к восстановлению нарушенных прав.