Как белорусский повар делает попкорн из перловки 28.10.2018, 22:31

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Шеф-повар приготовил из перловки не только попкорн, но и ризотто.

На такие необычные идеи наших шеф-поваров вдохновила героиня кулинарного терапевтического шоу «Я не буду это есть!» на «Белсате» – белорусский дизайнер Катя Тикота.

Катя не ищет легких путей: на ее счету линии одежды для будущих мам, а также тех, кто передвигается в инвалидной коляске.Она еще и модель, менеджер и мама маленького Захара. Все эти роли Катя элегантно сочетает.