Как белорусский повар делает попкорн из перловки
- 28.10.2018, 22:31
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Шеф-повар приготовил из перловки не только попкорн, но и ризотто.
На такие необычные идеи наших шеф-поваров вдохновила героиня кулинарного терапевтического шоу «Я не буду это есть!» на «Белсате» – белорусский дизайнер Катя Тикота.
Катя не ищет легких путей: на ее счету линии одежды для будущих мам, а также тех, кто передвигается в инвалидной коляске.Она еще и модель, менеджер и мама маленького Захара. Все эти роли Катя элегантно сочетает.
В моде и жизни признает чистоту и экологичность. Сама из России, но успешно продвигает в массы майки на «мове». Любительница платьев. Хотела бы сшить наряд для Ренаты Литвиновой.
Ольга Прыгарова приготовит из перловки ризотто с лисичками и пармезаном. Александр Чикилевский пойдет еще дальше и из перловки сделает попкорн с шампиньонами и кармелизированной тыквой.