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В какой стране Европы лучшая медицина?

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  • 3.10.2018, 10:24
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Опрос проводился в пяти европейских странах.

Шведская система здравоохранения пользуется самым большим доверием среди европейцев: 36% считают ее лучшей в Евросоюзе. На втором месте оказалась немецкая медицина (ее считают лучшей 24%), на третьем месте датская (11%), пишет «Европульс».

Такие данные приводит центр изучения общественного мнения Ipsos. Опрос проводился в пяти европейских странах: Франции, Германии, Нидерландах, Италии и Польше. Участников просили оценить общий уровень медицинских услуг в разных странах, а также перемены в их национальной системе здравоохранения за последние 10 лет.

В недавнем исследовании медицинского журнала The Lancet шведская система здравоохранения тоже заняла первое место в Европе. В исследовании сравнивался уровень смертности в 195 странах от 30 болезней, которые вылечиваются средствами современной медицины.


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