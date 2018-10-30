Лукашенко не чувствует себя в безопасности даже во Дворце независимости

Лукашенко не чувствует себя в безопасности даже во Дворце независимости29
- 30.10.2018, 9:57
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Кого испугался диктатор на встрече со специально подобранными БРСМовцами?
В понедельник Лукашенко встретился с активистами БРСМ – но не вечером на торжественном собрании во Дворце республики, а днем во Дворце независимости, куда пригласили несколько десятков молодых людей.
Поразительно, но даже там Лукашенко тщательно охраняла его служба безопасности. Об этом свидетельствуют фотографии пресс-службы правителя, пишет «Солидарность».
Высоченный охранник стоял у Лукашенко буквально за спиной.
Остается только догадываться, чем вызваны такие меры безопасности во Дворце независимости.