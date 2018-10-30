Главком ВМС Украины: Россия не сможет десантировать на Азове больше одного батальона 30.10.2018, 11:25

Россияне прибегнут к такому сценарию только в случае проведения одновременной операции на суше.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, сообщает gordonua.com.

Он подтвердил информацию Госпогранслужбы, что Россия нарастила группировку кораблей и катеров на Азове до 120 единиц, однако, по данным ВМС, лишь 24 корабля способны нести вооружение.

Украинские военные не исключают высадки российского десанта с помощью малоразмерных плавсредств, аналогичные учения РФ провела в Каспийском море, сообщил Воронченко.

"Специфика мелководного Азовского моря такова, что применение больших кораблей с большой осадкой там практически невозможно. И высадка способом корабль – берег тоже. Россия сможет аккумулировать силы и средства по внутренним своим рекам из Каспия и Черного моря для высадки всего одного батальона морской пехоты", – считает командующий.

Россияне прибегнут к такому сценарию только в случае проведения успешной военной операции на суше, сказал Воронченко.

Вместе с тем, ситуацию в Азовском регионе он расценивает как напряженную. Россия продолжит блокировать проход коммерческих судов через Керченский пролив, полагает командующий ВМС Украины. По его словам, это влияет на ситуацию с безопасностью в Приазовье и экономику.

Воронченко добавил, что за последнюю неделю остановок украинских судов не было.

В апреле российские пограничники начали останавливать суда в Азовском море. За шесть месяцев РФ задержала более 200 иностранных судов, которые следовали в украинские порты, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море. В документе осуждаются чрезмерная активность РФ по проверке коммерческих судов в акватории Азова, как украинских, так и третьих стран, в том числе идущих под флагами государств ЕС.