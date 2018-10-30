«Продавали в долг, кто-то рассчитывался молоком и мясом» 1 30.10.2018, 12:22

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Бывшие предприниматели рассказали, почему закрыли свой бизнес.

«Платежеспособность населения в развитии бизнеса играет ключевую роль. Если человек способен покупать, то и помощи никакой со стороны государства не нужно». Бывшие предприниматели, которые открыли свое дело, в том числе с финансовой поддержкой государства, рассказали Intex-press, что помешало развитию их бизнеса.

Антон Шавлинский: Закрылся, но пытаюсь начать все заново

Это сейчас операторы ЭВМ (моя специальность) на каждом углу требуются, а в 2008 году они никому не нужны были. А вот строители были очень востребованы. Моя мама проработала на стройке 40 лет, я часто ей помогал и многому научился, пристрастился к этому делу, а когда прочитал в интернете, что можно бизнес без больших вложений открыть, решил организовать свое дело.

Когда меня уже зарегистрировали в качестве ИП, узнал, что можно было получить субсидию от государства, стоило только встать на учет на бирже труда. Но так как мне об этом даже в исполкоме никто не сказал (я регистрировал ИП в Ляховичах), естественно, никакой субсидии не получил, хотя и не работал на тот момент официально.

Конкуренция в строительной отрасли была большая. Но работы хватало всем.

Особенно благоприятными были 2009–2012 годы. Тогда люди активно делали ремонты, коттеджи строили. И если бы можно было нанимать наемных рабочих, возможно, все сложилось бы по-другому.

Но тогда на работу можно было брать только родственников. А у меня никого подходящего на примете не было, работал в одиночку. А тут еще произошел скачок курса евро. Цены пришлось поднять, объемы стали падать. В итоге в 2014 году я сдал свидетельство и закрыл ИП. Три года работал трудился работником в частной сельхозорганизации. Но стали падать зарплаты, и я ушел.

Теперь пытаюсь начать строительный бизнес заново. Да, большого оборота нет. Но будут расти зарплаты у людей, будет и у нас ситуация лучше.

Наталья Коцупир: После скачка курса продаж не было полгода

Я окончила БГУ в 2008 году по экономической специальности. Пыталась найти работу в Минске, потом судьба занесла меня в Борисов. Работы особо не было, перебивалась случайными заработками.

А тут увидела объявление от центра занятости, что всем желающим дают бесплатные субсидии на открытие своего дела. Я подумала, почему бы не сходить. Оказалось, чтобы получить деньги, нужно официально числиться безработным и иметь прописку, в моем случае – в Борисовском районе.

Встала на биржу, по знакомству мне сделали прописку в деревне. Подруга подсказала идею для бизнеса: магазин секонд-хенд. Нужно было написать бизнес-план (скорее, сочинение на вольную тему) и найти помещение для аренды с письменной гарантией арендодателя на то, что он готов его тебе сдать. Найти такое помещение оказалось непросто. Нет, свободных зданий в принципе в районе было немало. Но на многие даже документов никаких не было, и владельцы просто не хотели вникать во все эти вопросы с арендой. Помещение под магазин нашли в деревне, где жило на тот момент около 500 жителей. Аренда стоила копейки – 10 или 20 долларов.

Субсидия была около $1300. Смешно, но чтобы мы ее получили, нас заставили сдать 20 кг макулатуры. Субсидии хватило, чтобы купить кассовый аппарат, весы, получить все нужные лицензии и закупить первую партию товара. На большую прибыль мы не рассчитывали, хотели просто закрепиться и со временем перебраться в город. Но бизнес шел не очень. На жизнь, конечно, хватало, но не больше. Оказалось, многие покупатели даже рассчитаться сразу за товар не могут. Мы продавали на «вексель», кто-то даже молоком и мясом рассчитывался. А потом произошел серьезный скачок курса доллара, а у нас вся выручка была в белорусских рублях. И деньги, которых хватало на партию товара, превратились в сумму, за которую разве что мешок купишь. В общем, продержавшись, как того требовалось, год, я благополучно закрыла ИП. И не стала к этому больше возвращаться. Я – не предприниматель.

Чтобы работать на себя, нужно уметь общаться с людьми, договариваться, даже «подмазать» кого-то, если нужно. Я этого не умею. Сейчас работаю на АЗС в Барановичах и учусь на категорию «Е».

Если все сложится, буду работать дальнобойщиком, скорее всего, за границей. Домик у моря за меня никто не построит, а иметь его хочется. В Беларуси, если у тебя нет предпринимательской жилки, ты на него не заработаешь.

Сергей Азарко: Бизнес убили крупные игроки с не банковскими рассрочками

По специальности я менеджер-экономист. Но нормальной работы по специальности не было ни когда я окончил вуз в 2002 году, ни сейчас. Поэтому вся моя трудовая деятельность до недавнего времени была связана с пластиковыми окнами. Сначала я работал на производстве, потом на монтаже. А после попал к предпринимателю, который научил тонкостям самого бизнеса. Он-то и посоветовал открыть свое дело. Это был 2014 год. Время тогда для «оконщиков» было хорошее: заказов всем хватало, хоть конкуренция была немаленькая. А безработным на открытие своего дела давали безвозмездные субсидии. Получил ее и я. На то время это было порядка $1100 в эквиваленте. Для моего бизнеса (я занимался розничной продажей пластиковых окон) – капля в море, этих денег даже на первый заказ не хватило.

Первое время все шло отлично. Первым сильным ударом стало введение в конце 2014 года комиссии на покупку валюты. Договоры с клиентами мы заключали в рублях и, как правило, предоставляли рассрочку платежа до установки окон. А поставщики цены выставляли в евро.

Когда ввели комиссию, на уже заключенных договорах мы потеряли большие деньги. Я, к примеру, потерял $1,5 тысячи, мой знакомый – вообще 10 тысяч. Естественно, пришлось повышать цены, а зарплаты у людей, наоборот, расти перестали. Продажи стали падать, а тут еще для предпринимателей, которые работали по упрощенной системе налогообложения, ввели обязательные отчисления в ФСЗН. Плюс на рынок вышли крупные фирмы с их огромными оборотными средствами и не банковскими рассрочками. И все это произошло фактически одновременно.

Работать дальше не было смысла, поэтому с 2017 года моя деятельность ИП находится в стадии ликвидации.

Сейчас я тружусь на двух работах: днем на рынке продаю автозапчасти, а по вечерам «таксую». Я не исключаю своего возвращения в бизнес, но для этого как минимум должна вырасти платежеспособность населения. Именно она в развитии бизнеса играет ключевую роль. Когда человек способен покупать, то и помощи никакой со стороны государства не нужно: ты знаешь свои объемы и можешь что-то спланировать. Сейчас же все лавинообразно и непредсказуемо. Большинство людей живут от зарплаты до зарплаты, у них даже нет заначки. И за все сейчас голосуют рублем, на качество мало кто смотрит.