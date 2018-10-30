Конституционный суд Ингушетии признал незаконным соглашение по границе с Чечней 1 30.10.2018, 15:15

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Новая граница признана незаконной.

Конституционный суд республики Ингушетия признал незаконным соглашение по границе с Чеченской республикой. Решение опубликовано на сайте суда 30 октября, сообщает rtvi.com.

Депутаты Народного собрания решили, что закон об изменении границы с Чечней фактически изменит территорию Ингушетии. Поэтому это соглашение можно принять только после проведения референдума и с учетом мнения населения муниципальных образований, чьи границы затрагивает это решение.

В 2013 году парламент Чечни внес в конституцию республики изменения, по которым часть Сунженского района Ингушетии считается территорией Чеченской республики. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров подписал закон, по которому некоторые населенные пункты Сунженского района должны перейти под юрисдикцию Чечни.

В марте того же года Кадыров потребовал, чтобы село Аршты включили в состав Чечни, после чего в этом населенном пункте между силовиками двух республик произошли столкновения, в которых пострадали шестеро ингушских полицейских.