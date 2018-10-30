Большегрузы не будут впускать в Польшу четыре дня 30.10.2018, 21:22

Запрет связан с проведением в стране мероприятий, посвященных Дню поминовения усопших и 100-летию независимости Польши.

Временный запрет на движение грузовиков общей массой свыше 12 тонн по дорогам общего пользования Республики Польша вводится на 31 октября, 1, 10 и 11 ноября.

Ограничение не распространяется на транспортные средства, перевозящие опасные грузы, скоропортящиеся продукты, животных и автобусы международного следования, сообщили в ГПК Беларуси.

Данный запрет связан с проведением в Польше мероприятий религиозного характера, посвященных Дню поминовения усопших (31 октября и 1 ноября), а также праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию независимости Польши (11 ноября).

Согласно распоряжению министра транспорта Республики Польша, полный запрет на движение большегрузных автопоездов будет действовать (указано белорусское время):

31 октября 2018 года — в период с 19.00 до 23.00;

1 ноября 2018 года — в период с 9.00 до 23.00;

10 ноября 2018 года — в период с 19.00 до 23.00;

11 ноября 2018 года — в период с 9.00 до 23.00.

Также продолжается модернизация в польских автодорожных пунктах пропуска «Кузница» (с белорусской стороны «Брузги») и «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица»).