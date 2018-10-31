Александр Шкуринский: Тренер сказал более концентрировано сыграть в атаке 31.10.2018, 8:28

Как БГК победил одну из лучших команд Европы.

Во вторник БГК им. Мешкова в рамках SEHA-Лиги просто уничтожил «Вардар» – 35:20. Брестчане доминировали почти весь матч. Напомним, македонская команда пару лет назад выиграла Лигу чемпионов и уже давно является грандом мирового гандбола, пишет tribuna.com.

Такая победа получилась возможной благодаря тому, что в Брест приехал резервный состав «Вардара». Да еще и в составе всего 11 полевых (для сравнения, у БГК их было 16).

Однако на старте у БГК были трудности. К шестой минуте брестчане «горели» 1:4. Маноло Каденас взял тайм-аут, и это команде помогло: первый тайм она выиграла со счетом 19:9.

– Тренер сказал более концентрировано сыграть в атаке. В результате забили свои голы, – сказал в перерыве во флэш-интервью Александр Шкуринский.

Но просто легкая победа тренерский штаб белорусской команды вряд ли бы устроила. Поэтому Каденас дал поиграть в международной лиге всем подопечным. В том числе молодым белорусам. К примеру, 18-летний Егор Будейко забросил аж 4 мяча. На виду были и другие игроки не старше 21 года: Валентин Куран (2 гола), Павел Дорофеев (1), Максим Мочалов (1). Но голом дня брестскую аудиторию порадовал легионер Шиме Ивич.

Благодаря этой победе БГК поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, а по потерянным очкам сравнялся с «Татраном», который идет в зоне плей-офф. У БГК матч в запасе. Македонская команда, отметим, несмотря на поражение удерживает лидерство в таблице SEHA-Лиги.

Впрочем, этот матч с «Вардаром» был лишь разминкой. Уже в субботу БГК предстоит сыграть в Скопье в рамках Лиги чемпионов – там противостоять «мешковцам» будет уже основа.

– В Македонии будет совсем другая игра, – комментарии Шкуринского и Разгора в эфире «Беларусь 5» были идентичными.