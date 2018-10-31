«Лукашенко ходит по краю» 31.10.2018, 9:21

У белорусов забирают приватизированную недвижимость.

Минские власти приняли решение о сносе приватизированных гаражей в поселке Озерище, возле микрорайона Уручье. На их месте собираются возводить развлекательный центр.

Ирония ситуации заключается в том, что это – имущество военных пенсионеров, бывших «афганцев» и ветеранов ВОВ, то есть тех категорий населения, среди которых режим Лукашенко традиционно пытался найти социальную опору.

Решение Мингорисполкома о сносе частной собственности было принято на фоне нового указа Лукашенко о «нежилых и ветхих домах», наделяющего чиновников дополнительными полномочиями по изъятию недвижимости у граждан.

Получается, что теперь к частным домам добавляются еще и технические постройки? На вопросы Charter97.org отвечает общественный активист, представитель Белорусского Национального Конгресса в Гомеле Алесь Евсеенко.

- Какое место в жизни типичного белорусского пенсионера занимает гараж? На что замахнулись власти?

- Гаражи в жизни наших граждан, особенно проживающих в многоквартирных домах мужчин – это единственная отдушина, где они могут самореализоваться.

Потому что, в принципе, в многоквартирных домах мужская сила, направленная на что-то созидательное, на какие-то свершения, становится ненужной. Многоэтажные дома-ячейки – не та «среда обитания», где здоровый, желающий как-то по-своему организовать окружающее пространство мужчина может найти себе применение.

Для многих людей старшего и среднего возраста местом самореализации стал гараж. Теперь их лишают этой возможности. В принципе, власть, персонифицированная в лице Лукашенко, перешла сейчас дорогу практически всем белорусским мужчинам. Ведь даже те, кто не любит гаражи или не имеет их, будет на стороне протестовавших в Минске. Здесь сработает инстинктивное чувство солидарности.

Во-первых, эмоционально каждому будет более близок образ мужчины, защищающего свою территорию, свою мечту и увлечение, нежели образ алчного, прибирающего все к рукам диктатора.

Во-вторых, у людей забирают их законную, приватизированную недвижимость. И ради чего? Ради какого-то чуждого большинству белорусов развлекательного центра. А кто будет строить центр и зарабатывать на нем? Конечно же, приближенный к Лукашенко нувориш.

Что бы потом ни говорили власти, у народа однозначно возникает образ Лукашенко-коррупционера, для которого сомнительные дельцы гораздо ближе, чем «афганцы», пенсионеры и ветераны. Знает Лукашенко детали «гаражного дела» в Минске или нет – уже все равно. Он настроил против себя практически всех белорусских мужчин. Да и не только мужчин. И эта неприязнь становится все более глубокой и иррациональной.

В-третьих, это имущество изымается явно не для государственных нужд. Если твое имущество забирается и отдается частному лицу – это уже беспредел. Это подрывает последние остатки доверия к государственным институтам даже у тех, кто когда-то был политически «благонадежным». Лукашенко все более раскачивает лодку, в которой находится вместе со своим окружением.

- Как политик, один из представителей Белорусского Национального Конгресса, что бы вы предложили делать в такой ситуации?

- Мы уже пришли к выводу, что неразборчивость режима Лукашенко в вопросе присвоения чужой собственности – это его ахиллесова пята, по которой нужно бить.

Поэтому на Гомельской раде БНК я предложил начать кампанию с требованием принять в Беларуси закон о защите частной собственности. По большому счету, у нас нет такого закона. Все имущество белорусов может быть конфисковано, если так заблагорассудится конкретному чиновнику.

Подумайте только: Европа, 21-й век – а у человека могут забрать и частный дом, который он строил всю жизнь. Теперь к этому добавились и гаражи.

Когда мы в рамках этой кампании начали собирать подписи за отмену принудительного сноса частного сектора – мне довелось увидеть настоящий гнев рассерженного народа. Такого накала эмоций и готовности защищать свое раньше не приходилось встречать. Люди говорили: такое ощущение, что нас лишают Родины. Вторжение чиновников в частную собственность – это очень острый вопрос для белорусов. Это как раз то место, где власти переходят условную «красную линию» и могут спровоцировать настоящие бунты.

Если вопросы политического и национального сознания у людей – это та «делянка», где еще надо работать, то вопрос защиты кровно нажитой собственности уже может объединить и мобилизовать самые разные группы населения. Власти сами дают в руки коробку со спичками в комнате, где разлито горючее.

Когда у человека забирают его собственность, он становится легким на подъем. В памяти сразу встают протесты, вспыхнувшие по всей стране после начала действия декрета №3.

Ну и «вишенка на торте» в деле минских гаражей – это, конечно же, развлекательный центр. Хочется спросить: доколе? Сколько у нас может быть развлекательных центров и казино? Для кого это? Кто туда пойдет с реальными белорусскими зарплатами, в условиях всеобщего обнищания?

Такое впечатление, что власти стремительно теряют остатки разума и политического чутья. Мало того, что он оттолкнул от себя пенсионеров, ветеранов, «афганцев» и огромное число белорусских мужчин, готовых драться за свои дома и гаражи, так еще и вызывает раздражение этим бесконечным «пиром во время чумы».

Знаете, что это напоминает? То, как французская королева Мария-Антуанетта сказала в адрес восставшего народа: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Вся эта история закончилась очень плохо для самой Марии-Антуанетты.

- Владельцы гаражей в Минске уже устроили стихийный протест: в исполком пришли 200 человек. Вот некоторые цитаты из их выступлений: «надо собираться и отвоевывать наше имущество», «нельзя просто так сдаваться», «отношение к нам скотское!». А за несколько дней до этого к исполкому массово вышли слуцкие рабочие. Можно ли говорить о какой-то закономерности этих процессов?

- Безусловно, градус социального напряжения в Беларуси возрастает. В стране участились спонтанные выступления людей, поводом для которых становится любая несправедливость. Белорусы все более разочаровываются в режиме Лукашенко. Процент его «электората» скукожился, как шагреневая кожа. Без Ермошиной весь позор «голого короля» вскрылся бы на первых же выборах. Думаю, правитель бы ужаснулся реальным цифрам «поддержки».

«Нельзя просто так сдаваться», - сказали владельцы гаражей в Минске. Эта мысль вспыхивает у людей то тут, то там. Все это может вылиться в открытый, неконтролируемый протест.

Гангрена власти неизлечима. Даже если в одном месте протест «приглушают», противостояние народа с этим режимом уходит вглубь, в подполье.

Знаете, у нас на Гомельщине много болот. Пожарные мне рассказывали: когда болото горит, сверху этого видно. Просто изумрудная зелень, трава растет. А немного дальше – дым. Пожарная машина подъезжает по зеленой лужайке его заливать – и проваливается, как в пекло. А сверху, казалось бы, все нормально. А внутри – уже раскаленное пекло. И власть во главе Лукашенко ходит по этой тонкой корке, которая в один день провалится.