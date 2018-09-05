Лукашенко подписал указ «О пустующих и ветхих домах» 5.09.2018, 18:11

Новый указ распространяет свое действие на всю территорию Беларуси.

Указом предусматривается распространение существующего в сельской местности механизма работы с пустующими и ветхими домами на территорию всех населенных пунктов. При этом действующий Указ от 23 февраля 2012 г. №100 "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности" признается утратившим силу, сообщили в пресс-службе диктатора Беларуси.

Обязанности по ведению реестров пустующих и ветхих домов, а также по размещению сведений из этих реестров на своих официальных сайтах в интернете возлагаются на районные, городские (городов областного подчинения) исполкомы, местные администрации районов в Минске.

Исполкомам предоставляется право отчуждать пустующие и ветхие дома как на аукционах (в том числе с использованием механизма понижения начальной цены на 20%, 50% и 80 %), так и путем их прямой продажи при наличии одного предложения о покупке, что позволит ускорить процедуру отчуждения этих домов.

Отчуждение пустующих и ветхих домов в областных центрах и иных населенных пунктах, определенных облисполкомами, будет осуществляться исключительно по результатам аукционов. Кроме того, аукционы будут проводиться при поступлении заявок от нескольких претендентов на приобретение дома.

В белорусских деревнях более 30 тысяч домов признаны ветхими и свыше 10 тысяч — пустующими.