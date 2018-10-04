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Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

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  • 4.10.2018, 18:19
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Арина Соболенко

Белоруска в напряженном матче одолела француженку Каролин Гарсию.

Белоруска Арина Соболенко (16 ВТА) вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер Мандатори" в Пекине, передает pressball.by.

В матче третьего круга наша соотечественница переиграла француженку Каролин Гарсию (8) — 5:7, 7:6, 6:0.

Арина Соболенко (Беларусь, 16) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 5:7, 7:6 (3), 6:0

Следующей соперницей Соболенко станет китаянка Ван Цян (28), которая выбила из розыгрыша чешку Каролину Плишкову (7).


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