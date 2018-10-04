Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Пекине5
- 4.10.2018, 18:19
- 1,763
Белоруска в напряженном матче одолела француженку Каролин Гарсию.
Белоруска Арина Соболенко (16 ВТА) вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер Мандатори" в Пекине, передает pressball.by.
В матче третьего круга наша соотечественница переиграла француженку Каролин Гарсию (8) — 5:7, 7:6, 6:0.
Арина Соболенко (Беларусь, 16) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 5:7, 7:6 (3), 6:0
Следующей соперницей Соболенко станет китаянка Ван Цян (28), которая выбила из розыгрыша чешку Каролину Плишкову (7).