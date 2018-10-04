Лукашенко наградил экс-посла России Сурикова орденом Почета 6 4.10.2018, 19:13

Александр Суриков

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Дипломат удостоен награды за «значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных связей».

Правитель Беларуси подписал указ о награждении посла России в Беларуси в 2006— 2018 годах Александра Сурикова орденом Почета.

Дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами, сообщила пресс-служба диктатора.

В 2007 году Суриков заявил, что Россия готова разместить в Беларуси ядерное оружие.