Лукашенко наградил экс-посла России Сурикова орденом Почета

Лукашенко наградил экс-посла России Сурикова орденом Почета6
- 4.10.2018, 19:13
Дипломат удостоен награды за «значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных связей».
Правитель Беларуси подписал указ о награждении посла России в Беларуси в 2006— 2018 годах Александра Сурикова орденом Почета.
Дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами, сообщила пресс-служба диктатора.
В 2007 году Суриков заявил, что Россия готова разместить в Беларуси ядерное оружие.