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Лукашенко наградил экс-посла России Сурикова орденом Почета

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  • 4.10.2018, 19:13
Александр Суриков
Фото: bymedia

Дипломат удостоен награды за «значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных связей».

Правитель Беларуси подписал указ о награждении посла России в Беларуси в 2006— 2018 годах Александра Сурикова орденом Почета.

Дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами, сообщила пресс-служба диктатора.

В 2007 году Суриков заявил, что Россия готова разместить в Беларуси ядерное оружие.


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