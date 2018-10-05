Как Великий князь Витень Ригу спасал 5.10.2018, 9:59

Именно после побед над Орденом он выбрал в качестве герба «Погоню».

Нелегким выдался 13-й век для рыцарей Ливонского ордена. В 1236 году десятки ливонцев сложили свои головы в болотах возле Саула, где войско магистра Ордена меченосцев было перебито балтами. Через 62 года от власти ливонских братьев решили избавиться бюргеры Риги, крупного торгового центра на Балтике. В 1298 году горожанам не хватало наемников и военных познаний для разгрома рыцарей. Они обратили взоры на литвинов, на их князя Витеня, старшего брата знаменитого Гедимина, пишет litvin.pl.

Литовский князь Витень охотно откликнулся на призыв рижан о помощи. Князь договорился о предоставлении военной помощи с епископом Риги Фридрихом. Конкретные дела не заставили себя ждать. Литвины атаковали ливонский замок Каркус (развалины его сохранились до нашего времени, возвышаются у эстонского городка Каркси-Нуйа).

Рига -- новая и старая, помнящая давно ушедшее прошлое...

Решительная битва литвинов с ливонцами развернулась на реке Гауя 1 июня 1298 года. В водах Гауи утонули несколько сот литвинских воинов в самом начале боя. Рыцарям Ордена стоило еще немного поднажать, и войско Витеня было бы разгромлено. Но князь сумел перестроить свою армию и возглавить контратаку, которая завершилась победой. Как сообщает нам хроника Вартберга, на реке Гауе ливонцы потеряли не меньше братьев, чем при Сауле. Было перебито литвинами и их союзниками свыше 60 рыцарей и до 3 тысяч воинов более низкого ранга. Пал и магистр Бруно.

На берегах реки Гауя под мечами воинов литовского князя Витеня погибли мечты крестоносцев о захвате Риги.

Из беды вызволили ливонцев тевтонцы. Немцы подоспели к замку Нейермюллен, где армия Витеня расположилась осадным лагерем. Неожиданная атака тевтонцев принесла им победу. Витеню и его дружинам пришлось спасаться бегством. Поражения вынудило литвинов бросить рижан на произвол судьбы и договор с ними был расторгнут под нажимом братьев-рыцарей.

Тем не менее военные операции Витеня, помогавшего рижанам, все-таки принесли свою пользу. Ливонский орден на определенное время отказался от набегов на литвинские земли. Великое княжество Литовское получило передышку от боевых схваток с рыцарями.

До 1316 года, конца правления Витеня, ливонцы опасались вести крупномасштабную войну с литвинами. Победа на реке Гауе в конечном итоге помогли литовскому князю сохранить целостность растущего княжества Литовского. Витень обрел репутацию умелого и опасного военачальника, что пригодилось ему в противостоянии с коалицией жемайтских князей, проводивших политику неподчинения власти великого князя и ориентировавшихся на союзные отношения с крестоносцами.

Литовский князь Витень не менял языческой веры на христианство, но при переговорах с немецкими духовными лицами он мог обещать ввести в своих землях новую религию. Так он и сделал из тактических соображений во время переговоров с рижским епископом в 1298 году. Христианские летописцы рисуют князя как изворотливого и властного врага. Он был хорошим тактиком, понимавшим важность умелого рассредоточения сил и нанесения внезапного, решительного удара в нужном пункте. Его войско в походе двигалось всегда несколькими колоннами, одну из которых вел он сам. Крестоносцам было непросто вычислить, куда нанесет литвин свой главный удар.

В полной мере напористость и хитрость литовского князя проявились во время его походов в Пруссию. В 1312 году он предпринял нападение на замок Браунсберг (теперь в Польше). Несколько тысяч воинов-литвинов по приказу своего вождя предали огню и мечу селения на берегу Балтики. Не щадили и христианские церкви. Летописцы немцев указывали, что Витень хулил епископов и убивал монахов со священниками. Пленных он не щадил и закалывал их сотнями, а некоторых сжигал в кострах.

Князь Витень -- верный союзник рижан и враг крестоносцев

Рыцари, узнавшие о движении Витеня по Пруссии, решили нанести ему удар на путях отхода литвинского войска. Генриху фон Плотцке требовалось время, чтобы собрать ополчение и до восьми десятков рыцарей. С такими силами он собирался захватить литовского князя. И ему удалось настигнуть отягощенное добычей войско литвинов.

По приказу Витеня воины приготовились к обороне, окружив свой боевой порядок засеками из поваленных стволов деревьев. Расчет был на то, что литвины прирежут скот для пропитания и рыцарям, осадившим укрепленную возвышенность, придется убраться к себе из-за голода.

Но опыта было не занимать и Генриху фон Плотцке. Он отправил часть крестоносного войска на штурм позиции литвинов, чтобы выяснить их готовность к решительной схватке. Атаку крестоносцев отбили с немалым уроном для нападавших. Зато руководителю этого нападения рыцарю Гюнтеру фон Арнштайну удалось выяснить оборону врага. Теперь можно было приступать к главной атаке.

Перед литвинами развернулись многочисленные знамена, среди которых выделялся стяг гроссмейстера. Многие литвины бросались в седла и убегали при приближении рыцарей, как пишут немецкие хронисты. Но пока шла сеча и гибли тысячи воинов-литвинов сам Витень сумел скрыться в дебрях, ускользнув от погони.

Избежав плена, Витень перегруппировал свои силы. Он стал уклоняться от большой битвы, но крестоносцы так и не смогли выбить его с берегов Немана.

Считается, что именно воинственный Витень избрал в качестве герба ВКЛ образ всадника, мчащегося в схватку с поднятым мечом. Об этом есть сведения в Густынской летописи. Запись гласит: «Витен нача княжити над Литвою, измысли себе герб и всему князству Литовскому: рыцер збройны на коне з мечем, еже ныне наричут Погоня». Под могучую руку Витеня решили перейти в 13 веке полочане. Но Берестейское княжество было отбито литвинами у владетелей Галицко-Волынской земли.

Борьба с ливонцами и тевтонцами стала для Витеня главным делом всего его правления. Он выстроил вдоль Немана ряд укрепленных пунктов, в которых были размещены гарнизоны. В начале 14-го столетия на берегах Немана постоянно происходили бои местного значения с крестоносцами и их союзниками.

Погиб литовский князь Витень, как жил, с мечом в руках. Он пал при осаде крепости Христмемель в 1315 году. Есть, впрочем, и более романтическая версия гибели Витеня. Вроде бы его убила молния во время прогулки по саду. Якобы этот удар неба, направленный на князя, был вызван горячими молитвами его младшего брата Гедимина, который мечтал единолично править Великим княжеством Литовским.