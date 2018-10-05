Видеохит: Бульдог катается на скейте 1 5.10.2018, 15:15

Животное катается на большой скорости.

Французский бульдог на скейтборде чудом избежал аварии, которая могла бы случиться, если бы он въехал в офисный центр в Лондоне (Англия), пишет 120.su.

На кадрах, появившихся в интернете, видно, как весёлый пёс на доске разогнался настолько, что вряд ли смог бы сам остановиться. Ситуацию обостряло ещё и то, что на пути бульдога находились вращающиеся стеклянные двери здания.

К счастью, некая женщина успела перехватить пса уже в самих дверях. Забавно, но отважный скейтбордист, похоже, абсолютно не испугался. Как только ему вернули его любимую доску, он преспокойно поехал в обратную сторону.