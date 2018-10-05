В Минске хотят снести здание первого аэровокзала ради нового жилья 3 5.10.2018, 21:22

В районе бывшего аэропорта Минск-1 продолжается масштабная зачистка территории ради строительства комплекса «Минск-Мир».

В 2016 году были снесены здания Государственного комитета по авиации и авиационного колледжа, затем исчезли 10-этажное общежитие, торговый комплекс «Аэродромный», ангары и цеха авиаремонтного завода. Следующее на очереди — здание, имеющее определенную историческую ценность для города, — первый аэровокзал, пишет «Онлайнер».

Всем известный символ минского аэропорта — здание с колоннами на улице Чкалова — было построено в 1957 году по проекту архитекторов Георгия Заборского и Александра Воинова. Однако регулярные авиаперелеты начались значительно раньше, еще в довоенное время. В 1935 году были открыты рейсы между Минском и 17 райцентрами БССР, в 1936-м — между Минском и Москвой. В те годы аэровокзал размещался в двухэтажном здании, которое сохранилось до наших дней по адресу ул. Короткевича, 9а, и сегодня находится в шаге от сноса.

В интернете можно найти несколько архивных фотографий первого минского аэровокзала. Это двухэтажное сооружение с двумя колоннами со стороны парадного входа, террасой на втором этаже и башенкой для наблюдения за обстановкой на взлетной полосе.

Напротив входа на постаменте стоял памятник Сталину, а с обратной стороны — памятник Ленину.

Старый аэровокзал работал вплоть до 1958 года, пока не открылось новое здание. А двухэтажка продолжила верой и правдой служить отечественной гражданской авиации. До 70-х годов ХХ века там базировались подразделения Минского объединенного авиационного отряда с поликлиникой. Позже, после перемещения авиационного отряда в аэропорт Минск-2, в этом здании остались врачебно-летная экспертная комиссия и поликлиника гражданской авиации. По сей день здесь проходят освидетельствование и лечение пилоты, авиатехники, бортинженеры и другие работники авиационных организаций.

Еще несколько старых фотографий — будни медико-санитарной части гражданской авиации, 1960-е годы.

К сожалению, в начале двухтысячных облик первого минского аэропорта был изменен. Ему надстроили мансардный этаж, застеклили террасу, подвергли безвкусному «евроремонту». Вероятно, по этой причине здание так и не получило статус историко-культурной ценности, а потому с легкостью может быть снесено.

Помещения, конечно, давно утратили свою первоначальную планировку. На первом этаже когда-то располагался зал ожидания, билетные кассы. Сейчас здесь вестибюль поликлиники.

В сентябре 2014 года правитель Беларуси подписал указ №456 «О реализации инвестиционного проекта „Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир»“». В соответствии с указом в пятне застройки сносу подлежат все объекты за исключением всем известного исторического здания на улице Чкалова.

Еще в прошлом году инициативная группа ветеранов и работников предприятий гражданской авиации обратилась к правителю страны с просьбой сохранить здание бывшего аэровокзала. Позволим себе привести несколько цитат из этого письма:

«Здание по адресу Короткевича, 9а, имеет свою уникальную многолетнюю историю, неразрывно связанную с историей белорусской гражданской авиации и с историей всей нашей страны в целом.

Именно в нем на протяжении 25 лет, с 7 ноября 1933 года по 1958 год, находился первый минский аэровокзал. Именно из этого здания в 1936 году был осуществлен первый почтовый перелет по маршруту Минск — Москва — Минск. Именно в этом здании с 1940 года базировался Минский объединенный авиационный отряд.

Именно его, разрушенное почти до основания, восстанавливали вернувшиеся с полей сражений Великой Отечественной войны наши отцы и деды, стремящиеся вернуть былое величие отечественной гражданской авиации.

Из-за халатности отдельных должностных лиц в 90-е годы в здании был проведен ремонт и допущена надстройка третьего мансардного этажа. Волею нелепого случая здание так и не получило статус национального архитектурного наследия, охраняемого государством. Хотя для нас, ветеранов гражданской авиации, оно по-прежнему является своеобразным символом нашего славного авиационного прошлого — первым зданием Минского аэропорта».

Как стало известно Onliner.by, авиационную поликлинику должны были снести еще в сентябре этого года. Учреждение хотят перенести в пустующее здание по адресу: ул. Бровки, 1. Пока оно непригодно для эксплуатации и нуждается в ремонте. Вероятно, с этим и связана задержка. К слову, снос бывшего аэровокзала и реконструкция здания на улице Бровки будут выполняться за бюджетный счет. Инвестор же, получив очередной участок, застроит его высокоплотным жильем…