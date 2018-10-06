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Международные резервы РФ резко сократились

  • 6.10.2018, 17:41
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Только за сентябрь они снизились на $1,46 миллиарда.

Международные резервы РФ за сентябрь 2018 г. уменьшились на $1,46 млрд и на 1 октября составили $459,16 млрд, следует из данных Банка России, пишет finanz.ru.

Месяцем ранее резервы составляли $460,62 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.


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