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В Браславе пограничники открыли стрельбу по колесам микроавтобуса

  • 7.10.2018, 11:28
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В машине находились нарушители погранрежима.

Чтобы задержать водителя, доставившего группу людей из азиатского региона к белорусско-литовской границе в Браславском районе, пограничникам пришлось открыть огонь из оружия, пишет "Браслаўская звязда".

Инцидент случился в сентябре. При задержании водитель микроавтобуса попытался уехать.

Пограничники открыли огонь по колесам. Им удалось остановить автомобиль и задержать водителя. Начат административный процесс за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа. Белорус стал фигурантом уголовного дела за организацию незаконной миграции.


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