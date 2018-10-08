Арина Соболенко поднялась на 10-ю позицию в чемпионской гонке ВТА
- 8.10.2018, 14:06
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Белорусская теннисистка показывает лучшую игру в своей карьере.
В обновлённой версии чемпионской гонки ВТА от 8 октября датчанка Каролина Возняцки поднялась на третью строчку, американка Слоан Стивенс — на шестую, а представительница Беларуси Арина Соболенко — на 10-ю, сообщает «Прессбол».
Чемпионская гонка ВТА. 8 октября
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5375
3 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5086
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 4740
5 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255
6 (7). Слоан Стивенс (США) — 3943
7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3850
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3720
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3710
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3145