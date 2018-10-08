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Арина Соболенко поднялась на 10-ю позицию в чемпионской гонке ВТА

  • 8.10.2018, 14:06
  • 1,045
Арина Соболенко
Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белорусская теннисистка показывает лучшую игру в своей карьере.

В обновлённой версии чемпионской гонки ВТА от 8 октября датчанка Каролина Возняцки поднялась на третью строчку, американка Слоан Стивенс — на шестую, а представительница Беларуси Арина Соболенко — на 10-ю, сообщает «Прессбол».

Чемпионская гонка ВТА. 8 октября

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5375

3 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 5086

4 (3). Наоми Осака (Япония) — 4740

5 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255

6 (7). Слоан Стивенс (США) — 3943

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 3850

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 3720

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3710

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) — 3145


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