И вот этих клоунов мы с вами содержим 3 Алексей Навальный

8.10.2018, 16:37

1,994

Просто послушайте их ответы, это настоящие шедевры.

27 сентября Дума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. Глядя на бурную деятельность наших депутатов, наверное, у каждого возникала мысль: вы что вообще творите?!

И вот обычная москвичка Дина осуществила мечту миллионов наших сограждан и спросила лично у депутатов, через которых Путин повысил пенсионный возраст в России, а зачем они это сделали?

Просто послушайте их ответы, это настоящие шедевры. И вот этих клоунов и дурачков мы с вами содержим и платим им гигантскую зарплату.

Помогите распространить этот ролик, после него рейтинги партии жуликов и воров должны быть ещё ниже.

Алексей Навальный, «Эхо Москва»