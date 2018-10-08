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И вот этих клоунов мы с вами содержим

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  • Алексей Навальный
  • 8.10.2018, 16:37
  • 1,994

Просто послушайте их ответы, это настоящие шедевры.

27 сентября Дума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. Глядя на бурную деятельность наших депутатов, наверное, у каждого возникала мысль: вы что вообще творите?!

И вот обычная москвичка Дина осуществила мечту миллионов наших сограждан и спросила лично у депутатов, через которых Путин повысил пенсионный возраст в России, а зачем они это сделали?

Просто послушайте их ответы, это настоящие шедевры. И вот этих клоунов и  дурачков мы с вами содержим и платим им гигантскую зарплату.

Помогите распространить этот ролик, после него рейтинги партии жуликов и воров должны быть ещё ниже.

Алексей Навальный, «Эхо Москва»


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