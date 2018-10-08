И вот этих клоунов мы с вами содержим

И вот этих клоунов мы с вами содержим3
- Алексей Навальный
- 8.10.2018, 16:37
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Просто послушайте их ответы, это настоящие шедевры.
27 сентября Дума в третьем чтении приняла закон о повышении пенсионного возраста. Глядя на бурную деятельность наших депутатов, наверное, у каждого возникала мысль: вы что вообще творите?!
И вот обычная москвичка Дина осуществила мечту миллионов наших сограждан и спросила лично у депутатов, через которых Путин повысил пенсионный возраст в России, а зачем они это сделали?
Просто послушайте их ответы, это настоящие шедевры. И вот этих клоунов и дурачков мы с вами содержим и платим им гигантскую зарплату.
Помогите распространить этот ролик, после него рейтинги партии жуликов и воров должны быть ещё ниже.
Алексей Навальный, «Эхо Москва»