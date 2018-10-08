В Дзержинском районе пенсионерка погибла на поле под комбайном 9 8.10.2018, 18:11

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На месте происшествия найдена сумка с початками кукурузы.

В Дзержинском районе во сельскохозяйственных работ на кукурузном поле погибла пенсионерка, сообщила БелТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

ЧП произошло днем 5 октября у деревни Ярошовка. "Механизатор, управляя кормоуборочным комплексом, совершил наезд и смертельно травмировал находившуюся на уборочном участке 80-летнюю местную жительницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает Дзержинский районный отдел Следственного комитета", - рассказала Татьяна Белоног.

На месте происшествия найдена сумка с початками кукурузы, изъяты предметы, зафиксированы следы. "По результатам первоначальных следственных действий возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК", - добавила официальный представитель УСК.

Назначены судебно-медицинская, автотехническая и другие исследования, производство которых поручено управлению ГКСЭ по Минской области. Продолжаются следственные и процессуальные действия по факту гибели пенсионерки. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам установления всех фактических обстоятельств.