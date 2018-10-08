Как Кирилл Релих защитил титул чемпиона WBA в бою против россиянина

Как Кирилл Релих защитил титул чемпиона WBA в бою против россиянина2
- 8.10.2018, 18:26
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Отвлекитесь от Конора и Хабиба.
Вчера в Йокогаме прошел четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии в суперлегком весе между белорусским чемпионом WBA Кириллом Релихом и россиянином Эдуардом Трояновским, пишет «Трибуна».
По итогам 12-и раундов единогласным решением судей победу одержал Кирилл Релих со счетом 115-113 (х3). Белорус таким образом провел первую защиту своего чемпионского пояса, а также пробился в полуфинал турнира на кубок имени Мохаммеда Али.
В полуфинале WBSS Релих встретится с победителем четвертьфинала между американцем Реджисом Прогрейсом и британцем Терри Флэнаганом, который пройдет 27 октября в Нью-Орлеане.
Всего 28-летний белорусский боксер провел на профессиональном ринге 25 боев и одержал 23 победы (19 из них досрочные).