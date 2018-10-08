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Как Кирилл Релих защитил титул чемпиона WBA в бою против россиянина

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  • 8.10.2018, 18:26
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Кирилл Релих
Фото: tut.by

Отвлекитесь от Конора и Хабиба.

Вчера в Йокогаме прошел четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии в суперлегком весе между белорусским чемпионом WBA Кириллом Релихом и россиянином Эдуардом Трояновским, пишет «Трибуна».

По итогам 12-и раундов единогласным решением судей победу одержал Кирилл Релих со счетом 115-113 (х3). Белорус таким образом провел первую защиту своего чемпионского пояса, а также пробился в полуфинал турнира на кубок имени Мохаммеда Али.

В полуфинале WBSS Релих встретится с победителем четвертьфинала между американцем Реджисом Прогрейсом и британцем Терри Флэнаганом, который пройдет 27 октября в Нью-Орлеане.

Всего 28-летний белорусский боксер провел на профессиональном ринге 25 боев и одержал 23 победы (19 из них досрочные).


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