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Белорус Релих защитил титул чемпиона WBA в бою против российского боксера

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  • 7.10.2018, 17:21
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Кирилл Релих

Белорусский боксер одержал победу единогласным решением судей.

Сегодня в Йокогаме прошел четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии в суперлегком весе между белорусским чемпионом WBA Кириллом Релихом и россиянином Эдуардом Трояновским, передает «Трибуна».

По итогам 12-и раундов единогласным решением судей победу одержал Кирилл Релих со счетом 115-113 (х3). Белорус таким образом провел первую защиту своего чемпионского пояса, а также пробился в полуфинал турнира на кубок имени Мохаммеда Али.


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