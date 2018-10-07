Белорус Релих защитил титул чемпиона WBA в бою против российского боксера 3 7.10.2018, 17:21

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Кирилл Релих

Белорусский боксер одержал победу единогласным решением судей.

Сегодня в Йокогаме прошел четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии в суперлегком весе между белорусским чемпионом WBA Кириллом Релихом и россиянином Эдуардом Трояновским, передает «Трибуна».

По итогам 12-и раундов единогласным решением судей победу одержал Кирилл Релих со счетом 115-113 (х3). Белорус таким образом провел первую защиту своего чемпионского пояса, а также пробился в полуфинал турнира на кубок имени Мохаммеда Али.