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В Рогачевском районе поезд сбил 19-летнего парня

  • 3.05.2024, 21:41
В Рогачевском районе поезд сбил 19-летнего парня

Он шел в наушниках вдоль путей.

Вечером 2 мая поезд насмерть сбил 19-летнего жителя Рогачева, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Молодой человек шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал шум приближающегося поезда.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшего отбросило на несколько метров. Его тело обнаружено в пойме реки.

По факту гибели жителя Рогачева проводится проверка.

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