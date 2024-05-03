В Рогачевском районе поезд сбил 19-летнего парня 3.05.2024, 21:41

Он шел в наушниках вдоль путей.

Вечером 2 мая поезд насмерть сбил 19-летнего жителя Рогачева, сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

Молодой человек шел вдоль железнодорожных путей в наушниках и не услышал шум приближающегося поезда.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадавшего отбросило на несколько метров. Его тело обнаружено в пойме реки.

По факту гибели жителя Рогачева проводится проверка.