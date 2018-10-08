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Маргелов о запрете онлайн-торговли: Это и легпром не поднимет, и торговцев не опустит

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  • 8.10.2018, 19:41
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Виктор Маргелов

Белорусам хотят запретить продавать вещи через интернет.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства считает, что чиновники хотят ограничить торговлю подержанной одеждой и обувью в Интернете, чтобы защитить права покупателей.

– Все-таки секонд-хенд онлайн-торговли отличается от стандартной торговли, – отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Виктор Маргелов. – Если, например, шов разошелся или дырка на спине… Не поймешь, то ли эта вещь почти новая, то ли ее кто-то десять лет носил. В определенной мере это игра в черный ящик. А потом недовольным покупателям могут сказать: ты же, дружок, секонд-хенд покупал, что ты себе думал? С этой точки зрения в таком ограничении есть смысл.

В то же время собеседник отмечает, что предлагаемые ограничения коснутся только интернет-магазинов, а не частных лиц, которые продают свои вещи с рук.

– Частные лица по законодательству не подпадают, их никто не ограничивает. Продавай, как хочешь. Речь идет только о юридических лицах. То есть очень небольшой сегмент торговли. Это и легпром не поднимет, и торговцев не опустит. Сложно сказать, сколько нужно нулей нарисовать впереди от общего товарооборота, чтобы рассчитать эту долю – она очень маленькая, – объясняет Виктор Маргелов.


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