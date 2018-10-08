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Сергей Кисляк: У Беларуси есть шанс добыть путевку и поехать на чемпионат Европы

  • 8.10.2018, 20:28
Фото: Reuters

Полузащитник сборной Беларуси прокомментировал участие национальной команды в Лиге наций.

Полузащитник сборной Беларуси Сергей Кисляк поделился мнением о словах главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, которые заявил, что «Лига наций — самый бессмысленный турнир в мире футбола», передает «Прессбол».

- У нас есть шанс добыть путевку и поехать на чемпионат Европы. Клопп — тренер немного другого плана. Для нас это хороший шанс и им нужно воспользоваться.

В команде нет никакой нервозности. Нужно выйти и сыграть в свою силу. Все будет хорошо.

Давление есть, но только в плане турнирной таблицы. У Люксембурга чуть больше очков, чем у нас. Я смотрел нарезки встреч этой команды, они там очень хорошо играли, — сказал футболист.


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