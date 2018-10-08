Антон Путило: Сборной Беларуси по силам завоевать путевку на чемпионат Европы 8.10.2018, 22:44

Антон Путило

Полузащитник сборной Беларуси выразил мнение, что команде вполне по силам хорошо выступить в Лиге наций.

Полузащитник сборной Беларуси Антон Путило в интервью пресс-службе АБФФ выразил мнение, что команде вполне по силам хорошо выступить в Лиге наций.

– Следил ли ты за выступлениями сборной? Что можешь сказать об увиденном как болельщик и человек, наблюдающий с трибуны или у экрана телевизора?

– Ну, конечно, следил, смотрел за игры. У нас хорошие футболисты, хорошая команда. При хорошем стечении обстоятельств и удаче – она нам всегда нужна – мы можем решать свои задачи в Лиге наций по выходу из этой группы и завоеванию путевки на чемпионат Европы.

– Что скажешь о соперниках сборной Беларуси в Лиге наций?

– Мне кажется, Люксембург сделал качественный скачок в развитии, потому что, наверное, в последние два-три цикла они показывают хороший футбол. Игроки начали выступать в хороших клубах – во Франции, в России, в Германии. Прогрессируют. Это сложная сборная – будет нелегко.

То же самое можно сказать про сборную Молдовы. Многие из них играют в российском чемпионате. Тот же Епуряну – в Турции. Есть хорошие игроки – будет нелегко, – считает Путило.