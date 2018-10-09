Павел Северинец: Я готов стать белорусским Пашиняном 26 9.10.2018, 9:50

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Павел Северинец

Есть реальная возможность смены власти в стране.

Гостем «Интервью недели» на «Радыё Свабода» стал сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец. Он отвечает на вопрос, зачем собирается участвовать в выборах, которых нет, объясняет, почему оппозиции нужен известный и раскрученный лидер, и заявляет, что если он идет в эту президентскую кампанию - то фактически идет на крест.

Президентская кампания представляет реальную возможность смены власти

- Национальный Совет БХД выдвинул вас в качестве потенциального кандидата в президенты на предстоящих выборах. И поскольку вокруг этого события в социальных сетях уже идут жаркие дискуссии, то для начала хотели бы попросить вас точно рассказать, как выглядит та формулировка, с которой вас выдвинули.

- В первую очередь нужно расставить акценты. Президентских выборов в Беларуси нет - Белорусская христианская демократия исходит из этого. Я повторю формулировку из решения Национального совета. «Белорусская христианская демократия заявляет, что анонсированные Лидией Ермошиной «парламентские и президентские выборы» на самом деле не являются свободными и честными выборами. Отсутствие изменений в избирательное законодательство и многолетняя практика тотальных фальсификаций уже сейчас позволяют сделать вывод, что готовятся очередные спектакли с назначением «депутатов» и «президента»».

Далее - некоторые члены БХД готовы участвовать в выборах в «палату представителей» в качестве ораторов, ряд готовы бойкотировать. Мы поддерживаем и одну, и вторую тактику. Ведь для нас главное - доказать, что свободных и справедливых выборов нет, и все наши представители в первую очередь будут говорить о фальсификации.

Что касается «президентской кампании», то она, несмотря на отрежиссированный характер, представляет реальную возможность смены власти в случае непредвиденных социальных потрясений, внешнего вмешательства или каких-то внутренних сбоев в системе (здоровье правителя, дворцовый переворот и т.д). И демократические силы должны быть готовы к этому сценарию.

Понадобится раскрученный лидер, как Пашинян в Армении

- БХД выдвигает вас на праймериз в рамках правоцентристской коалиции. Значит, будут и другие кандидаты - от ОГП, движения «За свободу». У кого, по вашему мнению, больше шансов?

- Оценивать будут те, кто будет участвовать в праймериз. И мы считаем, что это должны быть десятки тысяч людей - не только партийные активисты или участники акций.

Но я хочу сделать важный акцент. Постоянно звучит, что это «президентская кампания». На самом деле лидер, которого выделят правоцентристы - и, возможно, это будет основной демократический лидер - он может быть как лидером участия, так и лидером бойкота. Есть условия, и их довольно много, при которых это будет не просто кампания участия. Если изменится ситуация - здоровье главы государства, внутренние причины, иностранное давление, социальные потрясения - то понадобится раскрученный лидер, как Пашинян в Армении.

И потому тот, кто будет готов к этим неожиданным событиям, кто будет подготовлен в плане видения, в личном, программным плане, в плане отклика на потребности людей - он и станет победителем.

- Вы готовы к этой роли?

- Я готов к этой роли. Иначе бы я не выдвигался.

- То есть сейчас вы считаете более важным для демократических сил выдвинуть своего лидера, его раскрутить - а участие в выборах уже зависит от ситуации?

- Абсолютно. Думаю, это будет непростое решение. Такое, чтобы просто проштамповать участие нескольких кандидатов, - это не сценарий для БХД.

Надо опередить все те силы, которые захотят воспользоваться такой ситуацией

- Полагаем, после вашего выдвижения вы прочитали десятки комментариев в стиле «псевдооппозиция», «подыгрывают диктатору» и так далее. Вы думаете, вам удастся достучаться до тех людей, которые не воспринимают никакого участия в выборах, в любой форме?

- Я думаю, что когда будет встреча со сторонниками и членами БХД, либо разговоры с людьми в рамках праймериз, - мы сможем донести эту позицию. Но я хочу объяснить: есть буквально несколько месяцев, когда реально, юридически возможно изменить ситуацию. Если что-то случается - возможности есть у тех, кто набрал полную скорость и имеет сильную команду. Это и есть шанс. Если что-то случается даже после проведенного спектакля, но до инаугурации - это тоже возможность.

И нельзя думать, что только белорусская оппозиция заинтересована в каком-то изменении. И Россия заинтересована в изменении. Надо опередить все те силы, которые захотят воспользоваться такой ситуацией. И нам нужно иметь распланированный сценарий, лидера, который готов будет реализовывать сценарий перемен. Условно говоря, нашего Пашиняна.

- Среди белорусских оппозиционных политиков есть два типа. Одни говорят, что прежде всего надо слушать людей, слушать об их, прежде всего материальных, проблемах - и, соответственно, бороться за «лавочки у подъездов». Другие политики имеют сильную идейную направленность, они несут свои подходы, свои политические и даже моральные принципы в общество. Вы вот ежедневно проводите вахту в Куропатах, на которую приходит несколько десятков человек. Если вы станете избранным лидером, который должен будет представлять все общедемократические силы - вы останетесь на своей принципиальной идейной платформе или будете представлять широкий круг избирателей?

- Послушайте, в прошлом году были мощные социальные потрясения, марши нетунеядцев. Я был на площадях с людьми. Это были совсем не те люди, которые обычно ходят на митинги, на Дзяды в Куропаты. Это были люди с заводов, пенсионеры, большинство из них я видел в первый раз.

Конечно, если движение пойдет - во многом люди сами будут формулировать повестку дня. Но понятно, что этот режим всех достал. Достала людей эта норма врать, пугать, закручивать гайки. Нужна моральная революция, о которой я уже давно говорю.

- Есть мнение, что моральные революции не происходят за один день.

- Они не происходят за один день. Но если общество готово и если люди подготовлены массовыми кампаниями - это делается быстро. Мандела говорил: «Общество изменить несложно, сложно изменить себя». И тут мы подходим к сути послания христианских демократов - нам не обойтись без изменения самих себя. Если мы будем готовы - как народ, оппозиция, личности - взять ответственность за эту страну, то Господь Бог нам эту ответственность даст.

- Кроме правоцентристской коалиции, есть и другие. Но Партия БНФ, например, заявляет, что будет иметь своего кандидата на выборах, есть еще несколько социал-демократических партий, отдельно стоит «Говори правду». Вы хотели бы, чтобы был единый кандидат от всей оппозиции, может быть и несколько?

- Если будет утверждена процедура праймериз, мы обязательно пригласим к участию в ней БНФ, социал-демократов, зеленых, других. Мы хотим, чтобы на праймериз были представлены все варианты. Но что касается коммунистов - я, например, против. Те, кто уже сотрудничал с режимом - от Гайдукевича до остальных - их участие не считаю нужным, они играют на другой стороне.

И поэтому, когда я иду в эту кампанию, - фактически иду на крест

- Вы когда-то в момент очередного задержания говорили, что представители спецслужб интересовались, не собираетесь ли вы идти на президентские выборы.

- Такие вопросы задаются достаточно часто. Где щупают через знакомых - готов я или не готов. Если бы были президентские выборы - я бы в них уже участвовал, после того как исполнилось 35 лет. У нас президентских выборов нет - из этого я и исхожу.

И поэтому, когда я иду в эту кампанию, - фактически я иду на крест. И подставляю свою семью, близких людей. Это может быть кампания массовых уличных акций, кампания сопротивления, гражданского неповиновения. А это совсем другой формат, это не кабинетные речи, рейтинги. В Беларуси этого нет, нет политики.

- Вы в результате своей биографии (сидели, были на «химии») имеете имидж человека принципиального, в некотором смысле даже нематериального. Но президентская кампания - фонды, деньги, траты - может ли она этот имидж испортить? Уже звучат такие высказывания, что в результате выборов Павел Северинец может хоть денежку получить - не для себя, конечно, а на добрые дела.

- Нет. В реальности цели заработать, конечно же, нет. В нашей ситуации участие в такой кампании - это сплошные расходы, начиная от здоровья и заканчивая личными деньгами. У меня денег и так нет, но даже те мелочи, которые появляются от продажи книг, будут тратить на эту кампанию.

Белорусская политика должна проводиться за белорусские деньги. Если люди будут готовы пожертвовать на команду перемен, кампанию участия, кампанию неповиновения - есть способы, как это можно сделать. Если за 25 лет вас это достало - друзья, давайте будем вместе. Кто может, кто умеет - участвуйте в организационных моментах, выходите на Площадь. Кто не может выходить на Площадь - поддерживайте материально.