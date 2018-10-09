Гомельские таможенники в купе проводника нашли подлинник картины Саврасова

Гомельские таможенники в купе проводника нашли подлинник картины Саврасова2
- 9.10.2018, 13:25
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И не только.
В поезде «Киев — Санкт-Петербург» в купе проводника обнаружены подлинники картин Алексей Саврасова и Виктора Зарубина, сообщили tut.by в Гомельской таможне.
Во время проведения таможенного осмотра за холодильником в служебном купе проводника таможенники нашли пакет в бумажной и полиэтиленовой упаковке. А в них — картины.
Находки отправили на экспертизу, где и установили, что обе они являются подлинниками великих русских художников — Саврасова и Зарубина.
Произведения искусства относятся к категории культурных ценностей.
Рыночная стоимость панорамного пейзажа с видом на берег реки кисти выдающегося русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова — около 40 тысяч долларов.