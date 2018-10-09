Гомельские таможенники в купе проводника нашли подлинник картины Саврасова 2 9.10.2018, 13:25

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И не только.

В поезде «Киев — Санкт-Петербург» в купе проводника обнаружены подлинники картин Алексей Саврасова и Виктора Зарубина, сообщили tut.by в Гомельской таможне.

Во время проведения таможенного осмотра за холодильником в служебном купе проводника таможенники нашли пакет в бумажной и полиэтиленовой упаковке. А в них — картины.

Находки отправили на экспертизу, где и установили, что обе они являются подлинниками великих русских художников — Саврасова и Зарубина.

Произведения искусства относятся к категории культурных ценностей.

Рыночная стоимость панорамного пейзажа с видом на берег реки кисти выдающегося русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова — около 40 тысяч долларов.