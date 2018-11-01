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Алейников: Галлиани попросил показать, где в Минске поселился первый человек

  • 1.11.2018, 8:42
Владимир Алейников

Как босс «Милана» узнал о белорусской Немиге.

Бывший гендиректор БАТЭ Владимир Алейников в эфире телеканала "Беларусь 5" рассказал о первом приезде босса "Милана" в Минск, сообщает pressball.by.

"Галлиани попросил показать, где в Минске поселился первый человек. Я вообще не был в курсе, повел его на Немигу. Говорю: "Здесь" — он: "Вау!". А потом пошли на главпочтамт. У них ведь есть традиция отправлять из каждого города домой открытку".


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