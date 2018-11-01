Алейников: Галлиани попросил показать, где в Минске поселился первый человек 1.11.2018, 8:42

Владимир Алейников

Как босс «Милана» узнал о белорусской Немиге.

Бывший гендиректор БАТЭ Владимир Алейников в эфире телеканала "Беларусь 5" рассказал о первом приезде босса "Милана" в Минск, сообщает pressball.by.

"Галлиани попросил показать, где в Минске поселился первый человек. Я вообще не был в курсе, повел его на Немигу. Говорю: "Здесь" — он: "Вау!". А потом пошли на главпочтамт. У них ведь есть традиция отправлять из каждого города домой открытку".